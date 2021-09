La pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) s'ha encallat aquest divendres. Els sindicats i la patronal han carregat contra la segona absència consecutiva del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social a les reunions, que ha comportat que no s'hagi presentat una nova proposta conjunta per part del govern espanyol a sis dies que finalitzi la vigència dels expedients temporals. La CEOE ha expressat en un comunicat que l'absència és "una falta de respecte" als interlocutors socials, a les 84.000 empreses i als més de 250.000 treballadors en ERTO. Al seu torn, CCOO ha acusat el Ministeri d'estar "exercint un bloqueig de la mesa de negociació" que pot "dificultar arribar a temps en la renovació dels ERTO".

"L'absència d'aquest ministeri a la mesa de diàleg social suposa una falta de respecte al mateix procés de diàleg social i a les persones que estan en ERTO", afegeix el sindicat que dirigeix Unai Sordo. També l'associació d'autònoms ATA ha carregat contra el Ministeri de Seguretat Social, tot afirmant que el que ha succeït és "insòlit en democràcia".

El Ministeri de Seguretat Social nega que estigui bloquejant les converses i assegura que estan preparant una nova proposta que portaran a la mesa "tan aviat com es pugui". Fonts coneixedores de la negociació han afirmat que l'absència dels d'Escrivá es deu al fet que a la mateixa hora hi havia una reunió ministerial que requeria la seva presència durant tot el matí.

La patronal ha proposat que "tenint en compte com d'avançades són les dates", es prorrogui de manera automàtica l'actual sistema d'ERTO. Fonts del diàleg social han explicat que a la mesa s'ha plantejat que l'esquema vigent s'allargui fins a l'octubre i que les noves mesures es comencin a aplicar a partir del novembre.

Tant sindicats com patronal han assegurat que sí que hi ha hagut moviments en la bona direcció en les matèries que depenen del Ministeri de Treball, com ara "ampliar el termini del comptador a zero" o "mantenir la figura dels ERTO de limitació" per a possibles rebrots.

Un dels esculls que afronta la negociació és la intenció d'Escrivá de condicionar les exoneracions dels expedients temporals a plans de formació pels treballadors, per aconseguir que es recapitalitzin.

Seguretat Social explica que no ha assistit a la reunió perquè Treball no l'havia consensuat

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha assegurat que no ha assistit a la reunió d'aquest divendres perquè els seus homòlegs de Treball "no havien consensuat ni consultat" la trobada amb ells. Així ho ha assegurat un portaveu del Ministeri després que els agents socials titllessin la segona absència consecutiva dels d'Escrivá a la mesa de "falta de respecte". Seguretat Social ha afegit que un dels esculls per poder condicionar les exoneracions a plans de requalificació és que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) –que depèn de Treball–, "no està preparat perquè els ERTO incloguin formació".

La qüestió de la formació és, precisament, una de les que està més encallada a la mesa de diàleg social entre el govern espanyol, els sindicats i la patronal. Les mateixes fonts lamenten que el Ministeri que dirigeix Yolanda Díaz "no ha fet la feina tècnica" que havia de fer per assegurar un canvi cap a un model més orientat a la requalificació dels empleats amb la feina suspesa en un expedient. També han negat que els agents socials hagin assolit un acord amb Treball, ja que el que accepten "és una pròrroga sense canvis".