Les empreses que actualment estiguin en un ERTO per la pandèmia hauran de renovar el seu expedient davant de l’autoritat laboral abans del 10 d’octubre. L’expedient serà renovat i es continuarà accedint a les exoneracions de quotes, sempre que l’administració competent no digui el contrari. Aquest és un canvi important en la negociació, ja que fins ara la posició del Govern era de silenci administratiu: si l’autoritat laboral no deia res, l’ERTO no s’allargava. Les empreses que no renovin l’expedient el perdran.

L’acord encara no està tancat i les posicions entre les parts encara difereixen. El ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá, té la intenció d’ajudar a les empreses a canvi de formació de treballadors. Per adaptar-se a aquest nou paradigma, la patronal i els sindicats pressionen per tancar una renovació en dos temps. Allargar les actuals condicions fins al novembre i que, a partir d’aleshores, entri en vigor una formació obligatòria per reciclar treballadors.

En aquests moments, 235.000 treballadors a tota Espanya, dels quals 50.000 es troben a Catalunya, estan afectats per l’expedient, parcial o totalment.

L’últim Consell de Ministres és el 28 de setembre i Govern i agents socials volen tenir tancada la negociació abans de la data. Avui a les deu del matí hi ha prevista una reunió que si no acaba amb una decisió, serà un cap de setmana de contactes intensos entre dirigents patronals, sindicals i el ministeri de Treball i Seguretat Social. Aquesta és la sisena pròrroga a debat. De moment, no hi ha indicis que sigui diferent.