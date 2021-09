La companyia de productes de xarcuteria, La Selva, ha invertit un total de 900.000 euros en la compra d’una caldera de vapor alimentada per biomassa a les instal·lacions de Campllong, que suposa una reducció en l’emissió de CO2 de 9.200 tones anuals a l’atmosfera. Amb aquesta nova instal·lació, es produeixen més de 3.000 quilograms de vapor hora i l’energia total que pot generar equival al subministrament del 80% de les llars de Cassà de la Selva, de 10.000 habitants. La caldera compta amb una graella mòbil que permet la reducció d’emissions sòlides a l’aire i la contaminació acústica.

L’empresa centenària de Campllong va ser pionera als anys 80 en la utilització de biomassa per obtenir vapor, una aposta que es va dur a terme a causa de la crisi mundial del petroli. Per a la Selva, la nova caldera suposarà una millora de combustió i gràcies a un sistema innovador «més eficient i que permet respectar més el medi ambient, Campllong i el seu entorn hi surten guanyant», destaca el responsable del projecte a l’empresa, Josep Maria Carreras. A més, segons Carreres, és una aposta «quilòmetre zero, ja que l’estella forestal i la tecnologia són gironines». Es consumeixen uns tres milions de quilos d’estella procedents de neteges i aclarides dels boscos del territori de Girona, sobretot de les Gavarres i Ardenya, subministrada per l’empresa Alameda-Torrent. Pel que fa a la tecnologia utilitzada, és obra de la veterana empresa de caldereria gironina Bigas Alsina.

El director general de La Selva, Xavier Albertí, assegura que no és només «una posada al dia», sinó que «suposa un estalvi econòmic i millora la combustió». «En aquests moments, ja no emetíem fum, però sí que emetíem unes partícules que només es podien solucionar amb una nova instal·lació com aquesta», explica. També assenyala que «si tot va bé, durarà uns 20-25 anys».

La inauguració de la nova caldera de biomassa va tenir lloc ahir al matí a les instal·lacions de Campllong i hi van assistir l’alcalde del municipi, Lluís Freixas, i l’alcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, en representació del Consell Comarcal del Gironès. Freixas va destacar que «si prospera La Selva, prospera d’una manera o una altra Campllong». Per altra banda, Albertí va destacar la importància de desenvolupar aquest tipus de font d’energia que, a banda de ser renovable, afavoreix la conservació de l’entorn forestal.