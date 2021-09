Com aquesta mateixa setmana han fet Iberia i Air Europa, l’aerolínia Vueling va comunicar dijous a la nit als sindicats la seva intenció de començar a negociar en els pròxims dies un ERTO ordinari per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives que podria afectar tota la seva plantilla. Això sí, els va traslladar també que no serà necessari si el Govern central permet a les aerolínies continuar acollint-se als expedients per força major.

Fa mesos que els 4.000 empleats de la companyia «low cost» del grup IAG (al qual també pertany Iberia) estan afectats per un d’aquests ERTOs. Es tracta d’una modalitat creada per l’Executiu per la pandèmia que suposa avantatges respecte als ordinaris, tant per a l’empresa (paga menys cotitzacions socials) com per als treballadors (cobren l’atur, però no consumeixen els seus drets acumulats).

Fonts del Govern central interpreten els moviments de les aerolínies d’aquesta setmana com una mesura de «pressió inexplicable» i afirmen que «no tenen motiu a curt termini» per témer quedar-se fora d’aquest mecanisme. L’Executiu ha proposat als agents socials estendre els ERTOs per força major fins al 31 de gener i vincular les exempcions a accions formatives dels treballadors afectats.

Iberia va traslladar dilluns als sindicats la seva intenció de començar a negociar un ERTO ordinari per a uns 5.000 empleats. L’aerolínia ho va justificar per la incertesa sobre la pròrroga que prepara el Govern central i les seves condicions, així com per l’alentiment de la recuperació dels viatges.