La Costa Brava i el Pirineu de Girona han tancat una temporada d'estiu «bona», que ha encetat el «camí cap a la recuperació» però encara amb algunes assignatures pendents que impedeixen arribar als nivells turístics anteriors a l'esclat de la pandèmia. Durant els mesos de juny, juliol i agost, la demarcació ha rebut 3,18 milions de turistes, un 71,8% més que el 2020 però un 4,77% menys que el 2019. Els visitants han fet 11 milions de pernoctacions. De nou, són més que l'any passat (un 64%) però, en relació amb el 2019, són un 19,48% menys, fet que evidencia estades més curtes. Entre les assignatures pendents, recuperar l'activitat a l'aeroport i tornar a rebre turistes del Regne Unit, nòrdics i d'Europa de l'est.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha fet balanç aquest dimarts de la temporada d'estiu a les comarques gironines. El vicepresident primer, Jaume Dulsat, ha subratllat que, en termes generals, ha estat una temporada «bona» i «correcta», amb algunes sorpreses positives com ara que el mes d'agost ha estat sorprenentment «excel·lent» al conjunt del territori, però amb altres aspectes que encara demostren que queda camí per recórrer per situar-se en la situació prèvia a l'esclat de la pandèmia. Durant els mesos de juny, juliol i agost, la demarcació ha rebut 3,18 milions de turistes. Són un 71,8% més que els visitants de l'estiu passat –encara amb restriccions derivades de la covid-19, quan van arribar a les comarques gironines 1,85 milions de viatgers. En comparació amb el 2019, però, són un 4,77 menys de turistes (aquell estiu van visitar la demarcació 3,3 milions de visitants).

Les dades de l'Observatori de turisme desglossen el nombre de turistes per quinzenes. Dulsat ha exposat que hi ha hagut quinzenes «excepcionals», com la segona de juliol o la segona d'agost, que fins i tot han arribat a superar les xifres del 2019. A l'altra cara de la moneda hi ha, però, descensos importants en el nombre de visitants durant el mes de juny. Això, remarca, evidencia un retrocés en la capacitat de desestacionalització de la temporada, que s'havia aconseguit allargar augmentant l'activitat tant al juny com al setembre (amb dades encara no disponibles). El comportament de la temporada també ha estat diferent en funció de la destinació. La Costa Brava sud ha tingut més problemes per omplir, sobretot per la afluència més gran habitualment de viatges organitzats, l'activitat de turoperadors i perfils de visitants que arriben en avió en vols xàrter. En canvi, el Pirineu i l'interior s'han «revalorat» i han registrat un estiu amb més visitants «que mai», comparant-los amb els dos darrers anys.

El turisme de proximitat ha estat clau per a la temporada turística, tot i que això també s'ha traduït en estades més curtes. Els mesos de juny, juliol i agost han generat prop d'11 milions de pernoctacions, un 64% més que els 6,7 milions de l'estiu passat però un 19,48% menys que les 13,6 del 2019. Segons ha desgranat Dulsat, a la Costa Brava el 49% dels visitants han estat catalans, el 36% estrangers i el 15% provinents de l'estat espanyol. En el cas del Pirineu, la immensa majoria és públic provinent de Catalunya (el 87%), mentre que hi ha hagut un 7% de turistes estrangers i un 6% de l'estat espanyol. El vicepresident primer del Patronat ha exposat que el primer país emissor és França: «Els francesos mai han deixat de venir». Seguits pels provinents dels Països Baixos, Alemanya i Bèlgica. Dulsat ha agraït la fidelitat d'aquests turistes amb la destinació, però ha situat com a assignatures pendents recuperar visitants de la Gran Bretanya, els països nòrdics i Europa de l'est que sosté que no han pogut viatjar, també, per la manca d'oferta de vols.

De fet, l'estadística del Patronat també avalua l'activitat a l'aeroport de Girona que evidencia que està «molt lluny» d'apropar-se a les xifres del 2019. Els mesos de juny, juliol i agost es van tancar aquell any amb 873.969 viatgers mentre que aquest estiu n'han arribat per aire 152.214. A més, el percentatge d'ocupació dels vols també ha caigut en picat dels 88-91% de mitjana de fa dos estius amb el 51-62% de mitjana actual. Dulsat situa poder recuperar l'activitat, aerolínies i recuperar rutes com a clau per poder emprendre el «camí cap a la recuperació absoluta» el 2022. El vicepresident segon, Jordi Masquef, ha posat el focus en les campanyes focalitzades a atraure públics dels llocs emissors amb més potencial i en les webs que aglutinen l'oferta d'activitats i atractius de la demarcació i que han estat molt utilitzades aquest estiu pels visitants.

Dulsat i Masquef han assenyalat que les xifres reflecteixen un estiu bastant millor que el que semblava que es podria tenir amb l'arribada de la cinquena onada i la recuperació d'algunes restriccions. Tot i això, remarquen que cal incidir en la desestacionalització del turisme i, també, esperar que aquest any sí que hi pugui haver temporada d'esquí. «L'any passat va ser molt minsa o nul·la», han conclòs.