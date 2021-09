El preu de la llum puja avui 8,03 euros i continuarà amb màxims de 182,71 euros per MWh, segons les dades publicades ahir per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE). Es registrarà, doncs, la segona xifra més alta de la sèrie històrica, amb un valor que suposa un increment del 4,59% respecte a les dades d’ahir. El pic màxim serà entre les vuit i les nou del vespre, arribant als 195,33 euros el MWh. En canvi, la franja més barata serà entre les tres i les quatre de la tarda, amb un import de 154,58 euros per MWh.