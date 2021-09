Vodafone ha comunicat als sindicats la seva intenció d'acomiadar el 100% del personal que treballa en les botigues pròpies de l'empresa a Espanya, un total de 237 treballadors, segons han confirmat fonts sindicals a l'ACN. A Catalunya, això implicaria tancar les quatre botigues de la marca a Barcelona: al carrer Pelai, al carrer Mallorca amb Rambla Catalunya, a Diagonal i a Portal de l'Àngel, i afectaria la central al carrer Ávila, on treballen un total de 53 treballadors. En la primera reunió entre direcció i representants dels treballadors per negociar l'ERO, l'empresa ha plantejat un màxim de 509 acomiadaments, per sota dels 515 anunciats inicialment, gairebé la meitat en les botigues.

En total, hi ha 34 botigues afectades a tota Espanya. A les de Catalunya, treballen 33 persones, i la resta, 20 empleats, estan a les oficines centrals del carrer Ávila. Fonts de Vodafone expliquen que els ajustos als espais comercials suposen "un pas més en el procés de transformació de la companyia, encamina a impulsar la competitivitat i la sostenibilitat del negoci".

Des de la companyia destaquen que es tracta d'una "mesura estructural per fer front a les desafiants condicions del mercat estructural", i diuen que tenen el "màxim respecte" per la negociació amb el diàleg social, que acaba de començar. "El nostre objectiu és arribar al millor acord possible tant pels empleats com per a l'empresa", assenyala Vodafone.

Fonts de CCOO han explicat que l'empresa permetrà jubilacions a partir dels 56 anys, i que hi haurà un grau de voluntarietat, però no al 100%. La companyia els ha informat, expliquen, que es crearan 108 noves vacants on es podria reorientar part de la plantilla potencialment afectada per l'ERO. Des del sindicat apunten, però, que els perfils que es busquen per les noves vacants són molt tècnics i probablement s'hauran de buscar fora del personal de botigues.

L'empresa ha justificat als representants dels treballadors la necessitat de tancar les botigues pròpies pel mercat cada cop més competitiu en el sector de telecomunicacions, on nous operadors ofereixen preus més barats i no tenen tanta presència física a les ciutats, centrant-se més en la digitalització.

En un comunicat quan es va anunciar la intenció de fer l'ERO, Vodafone va parlar de la "necessitat de millorar el rendiment operatiu accelerant l'estratègia de transformació digital". "Des de fa alguns anys, la intensitat competitiva en preus i la deriva cap a les tarifes de baix cost a Espanya ha provocat una forta caiguda dels ingressos i un important deteriorament dels marges", continuava l'operadora.

La d'aquest dimarts ha estat la primera de nou reunions més que tenen previstes sindicats i direcció de Vodafone per negociar l'ERO. La propera es farà el 4 d'octubre.