El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, té previst viatjar demà a Algèria per assegurar el subministrament de gas algerià a Espanya, vital per al sector energètic espanyol. Algèria ha amenaçat de tallar el gasoducte que travessa territori marroquí en el seu camí cap a Espanya el 31 d’octubre, un fet que suposaria una previsible reducció del subministrament, la qual cosa al seu torn encariria els preus. Algèria és el principal país proveïdor de gas natural per a Espanya.