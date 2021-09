Els establiments d'Alcampo tornen a ser els més barats d'Espanya. El ja tradicional estudi comparatiu de supermercats de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) d'enguany torna a constatar les notables diferències de preus entre les botigues d'alimentació. L'establiment més barat d'Espanya és l'Hipermercat Alcampo de Múrcia. El segueixen quatre establiments d'Alcampo a Sant Adrià de Besòs, Barcelona, Vigo i Esplugues de Llobregat. Entre les cadenes nacionals, Alcampo és la més barata i Suma la més cara. En cadenes regionals, Dani és un altre any més la cadena més barata, seguida de Més Estalvi. Alcampo és l'opció més barata en 23 ciutats, seguida per Mercadona, en 17..

Els espanyols gasten una mitjana de 5.490 euros a l'any en alimentació. La disparitat en el cost de la cistella de la compra mitjana que existeix entre ciutats i comunitats autònomes torna a constatar-se en l'estudi de l'OCU. Jerez de la Frontera és la ciutat més barata de l'estudi amb un índex 100. El segueixen Almeria, Castelló, Puertollano, Ciudad Real i Zamora (101). Las Palmas de Gran Canaria i Getxo (111) són les ciutats més cares, seguides de Palma, Barcelona i Alcobendas-San Sebastián de los Reyes. València i Múrcia són les comunitats autònomes més barates. Balears la més cara, seguida de Canàries, País Basc i Catalunya. L'estalvi teòric anual possible entre l'establiment més barat i més car a Espanya és de 1.073 euros de mitjana a l'any.

Preu de l'energia

Les diferències entre ciutats són notables: l'estalvi màxim possible varia entre els 325 i els 3.532 euros. Els preus han pujat de mitjana un 0,4% en un any. No obstant això, l'OCU ha detectat una acceleració de la pujada dels preus de l'alimentació relacionada amb la pujada del preu de l'energia. La llet, els ous o les carns de pollastre i conill ja s'han vist afectats. En opinió de Miguel Ángel Pascual, de l'OCU, l'impacte energètic en la cistella de la compra és evident i tendirà a augmentar més si es mantenen els alts preus de l'electricitat.

Metodologia

L'OCU ha visitat 1.103 establiments en 65 ciutats a més d'internet i analitzat 160.976 preus d'una cistella de la compra composta per 238 productes de diverses categories que inclouen alimentació fresca (fruites, verdures, carn i peix) alimentació envasada, productes d'higiene i drogueria tant de marques líders de fabricant com de marques blanques. La metodologia usada per l'OCU en el seu estudi, que realitza des de fa 33 anys, es basa en l'elaboració d'un índex amb els preus recollits en els diferents establiments, ponderats d'acord amb el pes de cadascun en la despesa de les famílies. Aquest índex per a cada establiment permet de manera senzilla i ràpida comparar el nivell de preus d'un establiment en particular, una cadena, una ciutat o una comunitat autònoma. Es tracta d'una eina útil pensada per a facilitar l'estalvi a les llars.

Estalvi màxim possible

L'estalvi màxim s'aconsegueix a Madrid i enguany aconsegueix els 3.532 euros. El segueixen la zona d'Alcobendas-San Sebastián de los Reyes amb 3.402 euros i Barcelona amb 2.093 euros. Aquest estalvi s'aconsegueix gràcies a la gran diversitat d'oferta comercial amb la qual compten les grans ciutats. Per contra, les ciutats on més difícil resulta estalviar són Getxo amb 478 euros, Ciudad Real amb 386 euros i Puertollano on només és possible estalviar 325 euros durant tot un any comprant en l'establiment més barat.

Evolució dels productes

Els productes que més han pujat en el nostre estudi són els olis, imputable a unes collites pitjors, i també els refrescos i sucs ensucrats. Coca-Cola, Fanta, La Casera i Red Bull han pujat per sobre del 10%, la qual cosa es relaciona amb l'augment de l'IVA de les begudes ensucrades. Quant a baixades, només vuit productes han baixat més d'un 10% i es tracta d'aliments frescos com les llimones, les taronges, la coliflor o les sardines. Part d'aquesta baixada té relació amb el canvi de dates en la recollida de preus. També han baixat els productes de drogueria i alguns aliments envasats com el ColaCao (-7,9%) o els filets de peix Pescanova (-5,6%). No obstant això, aquests dos descensos són enganyosos, ja que tots dos fabricants han reduït la quantitat de producte en l'envàs, «una martingala que utilitzen diverses marques», segons l'OCU.

Competència entre Alcampo i Mercadona

Les botigues d'Alcampo són les més econòmiques en 23 de les 66 localitats visitades per l'OCU. Mercadona, per part seva, és present en totes les localitats i és l'establiment més econòmic en 17 d'elles. Carrefour queda molt per darrere d'aquestes dues cadenes i només marca els preus més baixos en dos llocs de l'estudi.