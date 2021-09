La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ultima expedients a comercialitzadores per pujades injustificades en el rebut de la llum. Després d’una primera fase en què es van analitzar 250.000 contractes, s’ha detectat que en uns 150.000 hi va haver alces que no es corresponen amb l’evolució del mercat i que podrien desembocar en un expedient.

La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha explicat que espera que alguns d’aquests expedients es posin en marxa al llarg del mes d’octubre. L’actuació afecta unes 28 comercialitzadores que compten amb més de 75.000 clients cadascuna. Aquestes indagacions es van produir arran del canvi de la facturació el juny passat amb les tarifes amb franges horàries.

Al seu torn, l’entitat reguladora ha alertat del risc de fallida de comercialitzadores més petites i independents de grans grups energètics per estar lligada a contractes que han quedat desfasats després de les alces que ha arribat el mercat majorista dels últims mesos.

Ha assenyalat que «aquest tipus de companyies «podrien fer fallida», tret que comptin amb algun tipus d’assegurança que les protegeixi i no s’esfondrin. Aquesta és una situació que ja s’està vivint en altres països de la Unió Europea (UE), com ara el mateix Regne Unit.

Mentrestant, el preu de l’electricitat en el mercat majorista pujarà avui fins als 189,90 euros el megawatt hora (fins a 208 entre les 8 i les 9 del vespre), per sobre dels 188,18 que va marcar el 16 de setembre passat, impulsat per uns preus internacionals del gas natural completament desbocats. A falta d’un dia per completar el mes, setembre tancarà a un preu mitjà mai vist de 154,9 euros el megawatt hora, després d’un agost també de rècord (105,94 euros de mitjana).

Però l’afectació sobre la factura dels 11 milions d’usuaris del mercat regulat estarà limitada pel pla de xoc del Govern que, des de mitjans de mes, va rebaixar l’IVA al 10%, l’impost especial de l’electricitat al 0,5% i va retallar la part regulada del rebut amb la minoració dels beneficis extra de les elèctriques.