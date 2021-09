L'Índex de Preus al Consum (IPC) a l'Estat creix set dècimes al setembre i la seva variació interanual se situa en el 4%, la més alta dels últims 13 anys. Segons les dades avançades aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), no es registrava una taxa tan elevada des del setembre de 2008, quan l'IPC es va situar en el 4,5%. L'increment corresponent al novè mes de l'any es deu a la forta pujada dels preus de l'electricitat i, en menor mesura, a l'encariment dels carburants i lubricants per a vehicles i dels paquets turístics, uns productes que l'any passat van registrar importants caigudes de preu. Pel que fa al preu dels aliments, aquest s'ha incrementat un 1,7%, dues dècimes menys que l'agost.