L’últim Consell de Ministres de setembre va aprovar ahir el reial decret llei que prorroga fins al 28 de febrer el mecanisme d’ERTO amb ajuts públics i de les ajudes per a autònoms, que tindrà un cost d’uns 1.200 milions d’euros, segons va estimar ahir el ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá. La sisena pròrroga d’aquest doble mecanisme d’ajudes (per a ERTO i autònoms) aprovada ahir –després de l’acord aconseguit in extremis amb patronal i sindicats dilluns a la tarda– sumarà el seu impacte econòmic als 21.000 milions aplicats pel Ministeri d’Inclusió a aquest escut contra els efectes de la Covid des de la seva aprovació el març del 2020.

La pròrroga dels ERTO, a través d’una fórmula que vincula formació i més exempcions socials, és un dels acords socials adoptats ahir dimarts pel Consell de Ministres, en el qual també es va aprovar la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) de 15 euros (fins a 965 euros) pactada amb els sindicats (i no amb la patronal), l’extensió de les ajudes per als autònoms acordada amb les organitzacions i nous mecanismes d’activació d’ocupació orientats, sobretot, a més grans de 45 anys i a joves. «Són mesures amb enorme impacte social en la direcció de facilitar una recuperació justa» després de la crisi sanitària de la covid-19, va remarcar la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Després de valorar la pujada de l’SMI, Díaz va afirmar que el seu Departament «ja es posa a treballar amb caràcter immediat per culminar el camí marcat pels experts» orientada a situar el salari mínim en l’entorn del 60% del salari mitjà el 2023, en una forquilla entre 1.010 i 1.050 euros.

La sisena pròrroga del mecanisme d’ajudes públiques als ERTO es farà en dos passos. Durant tot el mes d’octubre el mecanisme es prorrogarà en els mateixos termes vigents fins al 30 de setembre. A partir de l’1 de novembre, i fins al 28 de febrer, es posarà en marxa el nou sistema de bonificacions incrementades per a les empreses que prestin formació als seus empleats en ERTO acordat amb els agents socials.

En aquest esquema caldria afegir-hi un pas més. La vicepresidenta Díaz i el ministre Escrivá recordaven que abans que acabi l’any, el Govern aprovarà la reforma laboral que intenta negociar amb els agents socials i que, entre altres qüestions, dissenyarà un nou mecanisme permanent d’ERTO, més enllà de les actuals circumstàncies que imposa la crisi sanitària, i es posarà en marxa ll’1 de gener. Díaz i Escrivá han avançat que les empreses acollides a ERTO s’hauran d’adaptar després del 31 de desembre al nou esquema, encara per definir.