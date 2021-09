La Garrotxa posa en marxa la prova pilot del projecte Volta, una iniciativa de venda en línia per a petits productors basada en l’economia de proximitat i sostenible. La plataforma digital, que va rebre el premi extraordinari de l’SmartCatalonia Challenge, és accessible a través del web www.volta.cat i dona servei tant a consumidors com a productors. No només perquè permet la venda virtual dels seus productes que, sovint, són poc accessibles, sinó perquè proposa una solució «innovadora» per distribuir-los. D’aquesta manera, els productors comparteixen la logística reduint costos i compten amb establiments adherits on es poden recollir les comandes.

Des d’aquest dimarts ja està accessible la pàgina web del projecte Volta. La iniciativa té com a objectiu donar servei als consumidors que busquen productes de proximitat i als petits productors, que sovint tenen complicat arribar a les cases.

Ho fa a través d’una plataforma de venda en línia, però amb la novetat que permet als productors augmentar les vendes i reduir els costos logístics a través d’un sistema de transport compartit i circular. «De market place n’hi ha molts, però amb la logística, nosaltres aportem la diferència», explica el cofundador de Volta, David Crespiera.

A més, en lloc de promoure els lliuraments a domicili, el projecte afegeix a la «cadena» establiments locals com a punts de recollida. D’aquesta manera, la iniciativa aposta per un consum més responsable.

En aquesta primera fase del projecte, hi participen una desena de productors locals (explotacions agrícoles i ramaderes) i set punts de recollida (principalment, establiments i restaurant del col·lectiu Cuina Volcànica) però s’espera que, progressivament, se n’hi afegeixin de nous.

El sistema és senzill i molt intuïtiu: el consumidor pot fer la compra de productes dels diferents productors adherits, setmanalment i de forma agregada. Ho pot fer fins al dimecres de cada setmana i ha d’escollir un punt de recollida. Després, una empresa de logística s’encarrega de la ruta de distribució optimitzada, que recull les comandes als productors i les reparteix als llocs d’entrega.

El destinatari final les podrà recollir entre divendres a la tarda i dissabte. De moment, es fa una ruta setmanal i exclusivament a la Garrotxa, però els seus ideòlegs creuen que es podria ampliar a altres demarcacions –especialment, al voltant de Barcelona-, si hi ha demanda.

El projecte va guanyar el premi extraordinari patrocinat per l’ACM i l’Associació de Micropobles de Catalunya de l’SmartCatalonia Challenge i dotat amb 8.000 euros. El guardó, a més, donava l’oportunitat de fer una prova pilot sobre el terreny amb aquestes entitats del món local, possibilitat que ara s’ha concretat a la Garrotxa.