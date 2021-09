La Seguretat Social abonarà les prestacions per la pandèmia a 34.772 autònoms catalans aquest dijous. A l'Estat, prop de 226.000 treballadors rebran aquest mes alguna de les prestacions específiques per a aquest col·lectiu posades en marxa per la pandèmia, amb una nòmina estimada de 193,89 milions d'euros. Andalusia és la comunitat més beneficiada, amb 49.510 sol·licituds aprovades i una quota del 21,9%, seguida de Catalunya, amb un pes del 15,4%. Barcelona és la demarcació més beneficiada, amb 28.245 sol·licituds aprovades, seguida de Tarragona, Girona i Lleida, amb 2.663, 2.555 i 1.309, respectivament.

A l'Estat, més de la meitat de les ajudes a aquest col·lectiu s'han concentrat en els sectors de comerç (24,6%), hostaleria (17,6%) i transport i emmagatzematge (14,8%).

Aquestes ajudes s'han estès fins al febrer de 2022, després d'un acord amb les principals associacions de treballadors autònoms. El Decret Llei 18/2021 estableix noves exoneracions a la Seguretat Social per als autònoms que reactivin l'activitat fins al gener i estableix prestacions per als treballadors d'aquest col·lectiu que continuïn afectats per la pandèmia.

En el moment de més afectació, aquestes ajudes van anar destinada a 1,46 milions de treballadors per compte propi. Des d'aleshores, la nòmina total abonada en concepte d'aquestes prestacions suma més de 7.500 milions d'euros, als quals se sumen 3.500 milions més en exoneracions de quotes aplicades als treballadors autònoms amb ajudes.

La prestació per a autònoms compatible amb l'activitat, destinada als treballadors per compte pròpia amb una reducció "notable" de la facturació, arriba al setembre a més de 84.000 beneficiaris. Per la seva banda, més de 140.500 ocupats rebran l'ajuda per baixos ingressos dissenyada per protegir els autònoms que no compleixen els requisits per accedir a la prestació anterior.

El nombre de treballadors autònoms que reben la prestació per una suspensió temporal de tota l'activitat a causa de la resolució de l'autoritat competent ha continuat caient per l'aixecament de les restriccions. Aquest dijous, uns 400 autònoms rebran aquesta prestació, als quals se sumen els vint que ja la rebien abans del 30 de maig. La prestació específica per a treballadors de compte pròpia de temporada arriba al setembre a 850 persones.