CCOO ha convocat avui a les onze del matí, a la plaça Pompeu Fabra de Girona, una concentració per reclamar els drets de les persones jubilades, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran, demà 1 d’octubre. Representants de la federació de pensionistes i jubilats del sindicat, de la UGT i de la Plataforma Unitària de la Gent Gran, llegiran un manifest per posar en relleu les mancances i necessitats del col·lectiu, molt afectat per la pandèmia, per «obtenir la visibilitat necessària i crear consciència intergeneracional de les oportunitats i desafiaments de l’envelliment actiu».

A Catalunya hi ha 1.744.528 pensionistes, amb una paga mitjana de 1.076,66 euros, dels quals un 65% (1.141.911 persones) són jubilats i compten amb una pensió que gira al voltant dels 1.215,53 euros, segons les dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades el passat dilluns. Malgrat això, des de CCOO afirmen que les desigualtats econòmiques i socials «experimentades al llarg de la vida es traslladen a la vellesa» i assenyalen que un 25,6% de les pensions contributives se situen per sota del nivell de pobresa relativa (quan una persona té uns ingressos iguals o inferiors al 60% de la mitjana d’ingressos) i que un 8,19% estan per sota del nivell de pobresa severa (iguals o inferiors de 30% de la mitjana).

És per aquest motiu que consideren que l’increment de les pensions més baixes és una qüestió essencial, a més tenint en compte que suposen la principal font d’ingressos de més del 25% de les llars.

Una gestió insuficient

D’altra banda, la Covid-19 ha deixat molt afectat el col·lectiu de gent gran. El sindicat apunta que ja només en les residències de gent gran s’ha produït un «desastrós impacte» que ha deixat més de 30.000 morts. Plantegen la necessitat d’investigar judicialment tot el que ha ocorregut durant la pandèmia, ja que sostenen que no s’han dut a terme les polítiques de prevenció necessàries i que la gestió a les residències «no ha sigut suficient» davant de la crisi sanitària. En aquesta mateixa línia, reclamen situar la despesa sanitària pública en, almenys, el 7,2% del PIB, per garantir l’envelliment actiu, a més de dotar a l’Atenció Primària del 25% del total del finançament, per «acostar a la població els serveis sanitaris i donar més capacitat resolutiva als CAP».

Una altra qüestió que cal abordar, diuen, són els habitatges i residències per a la gent gran. El secretari general de pensionistes de CCOO a Girona, Xavier Garcia, denuncia que hi ha poques places públiques i que la gestió de la majoria de centres és en mans d’entitats privades. A més, considera que es podrien adoptar nous models, ja presentsen altres països, com són els habitatges compartits per a les persones grans que són autònomes.

Garcia ressalta que la pandèmia ha posat de manifest les «mancances» amb què viuen moltes persones grans i exposa que canviar les polítiques actuals és possible, però cal que tothom s’hi aboqui. «La meva experiència al món sindical em diu que els canvis només hi seran si ens organitzem i ens mobilitzem», ressalta.