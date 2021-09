L'alça de preus de l'electricitat a Espanya anima les operacions de compra de firmes comercialitzadores del sector. En una mostra d'aquesta situació, la companyia Holaluz ha anunciat una operació de finançament subordinat necessàriament convertible en accions d'Holaluz per un import d'11.368.106,96 euros amb venciment el 31 de desembre del 2021 i un preu de conversió de 13,81 euros per acció. La captació de capital convertible en accions hauria de permetre a Holaluz aprofitar oportunitats i mantenir, segons la pròpia companyia, l'"estratègia de consolidació del sector a través d'aquestes adquisicions i a preus més atractius". L'objectiu final és aconseguir un milió de clients a final de 2023.

El model de negoci bàsic d'Holaluz ha estat fins ara vendre electricitat i aconseguir un marge de negoci. Des d'un punt de vista financer, el negoci es fonamenta en cobertures de preu per a la totalitat dels clients en cartera, per la qual cosa el compte de resultats es manté sanejat al marge dels alts i baixos dels preus del mercat elèctric. Aquesta estratègia li permet aquestes operacions d'adquisició inorgàniques, però la injecció de capital a costa d'accions pot accelerar aquest procés.

La instal·lació de plaques solars s'ha revelat com a adequada en l'actual situació. Holaluz ha aconseguit les 6.295 instal·lacions gestionades a 30 de setembre del 2021. Igualment, suma 378.202 clients i té una cartera de representació de més de 1.630 MW. La companyia ha crescut en més de 27.000 clients nets en el tercer trimestre. El pla estratègic preveu aconseguir al 2023 un total de 50.000 instal·lacions fotovoltaiques gestionades i 1.000 MW en representació.

Prima d'emissió

Entre els prestadors d'Holaluz per a l'operació hi figuren dos inversors de la Unió Europea, titulars cadascun d'ells d'una participació inferior al 5% del capital d'Holaluz. El desemborsament es realitzarà amb data a 4 d'octubre de 2021 i s'aplicarà un tipus d'interès de l'1,00% anual. El tipus d'emissió de les accions que s'emetin en el marc de l'augment de capital per a la conversió en accions dels préstecs subordinats convertibles serà de 13,81 euros per acció. El preu de conversió representa una prima del 8,31% respecte de la cotització de tancament de les accions d'Holaluz en la sessió d'ahir.

Els préstecs seran convertits en accions ordinàries d'Holaluz, de la mateixa classe i amb els mateixos drets que les actualment en circulació, representatives del 4% del capital social abans de l'operació (3,85% del capital social amb posterioritat a ella) amb data no posterior al 31 de desembre de 2021, subjecte a l'aprovació per la junta general d'accionistes de Holaluz del corresponent augment de capital per compensació de crèdits. Els socis fundadors d'Holaluz, Axon Capital i Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo, s'han compromès a votar a favor d'aquesta ampliació en la junta.