Moore ha afirmat que la iniciativa vol recolzar «el principal assumpte a l’agenda de política exterior d’aquest país i del planeta», en un any en què Escòcia acollirà la cimera del clima de l’ONU COP26, de l’1 al 12 de novembre.

L’espionatge verd de l’MI6

«Quan la gent assumeix compromisos sobre canvi climàtic, potser és la nostra feina assegurar-nos que el que fan realment reflecteix allò a què s’han compromès», va afirmar el cap de l’MI6, conegut en les estructures governamentals com a «C».

«Hem de confiar-hi, però també verificar-ho. El canvi climàtic, una cosa en què es necessita que tothom s’apunti i jugui net, ocasionalment s’ha de comprovar que l’estan fent», ha dit. Moore també ha centrat gran part del seu missatge en una discussió sobre la naturalesa «complexa» de les relacions amb la Xina, un país que té «un conjunt de valors molt diferent» i és l’emissor» «més gran del món. En aquest sentit, el cap dels serveis secrets va destacar la necessitat d’equilibrar les negociacions climàtiques amb la resposta als desafiaments a Hong Kong i la defensa de la llibertat acadèmica i la propietat intel·lectual del Regne Unit, al mateix temps que es busca una «relació positiva» amb els xinesos.

«És realment important per als dos països que tinguem una bona relació, sigui pel comerç o pel canvi climàtic, perquè si no cooperem amb els xinesos, llavors, per definició, no es podrà treballar amb el país que en els pròxims anys es convertirà en l’economia més gran del món i que a més és, sens dubte, l’emissor més gran», ha explicat el líder de l’MI6.

Així que ara, a més d’evitar possibles atemptats terroristes, lluitar contra pirates informàtics i protagonitzar pel·lícules de James Bond, l’MI6 es compromet amb els ODS i vetllarà perquè els països compleixin amb l’Agenda 2030.

COP26

Com a amfitrió de la COP26, conferència sobre el canvi climàtic a Glasgow, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha instat els països a emular el Regne Unit en el seu objectiu de reduir les emissions de carboni en un 78% sobre nivells de 1990 el 2035 i d’arribar al zero net el 2050.

Els Estats Units han millorat substancialment els seus compromisos en anunciar que reduiran entre un 50% i un 52% sobre nivells del 2005 les seves emissions contaminants per al 2030, a la Cimera de Líders pel Clima, organitzada pel president Joe Biden.

La Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26), organitzada pel Regne Unit en col·laboració amb Itàlia, tindrà lloc del 31 d’octubre al 12 de novembre del 2021 a l’Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow (Regne Unit).