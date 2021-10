El Grup Popular va defensar ahir en el ple del Congrés dels Diputats el seu veto a la reforma de les pensions proposada pel Govern i la tornada a les mesures del 2013 que va impulsar el llavors president popular Mariano Rajoy. Segons càlculs d’organismes com el Banc d’Espanya, la Airef o l’FMI, aquella reforma hagués suposat una retallada de les pensions del 40% al cap de 20 anys, tal com va recordar el ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, durant el debat en el ple del Congrés de l’esmena de totalitat presentada pel PP contra el projecte de llei del Govern per a la primera fase de la reforma de les pensions, que revaloritza les pensions d’acord amb l’IPC. El projecte de llei també deroga el factor de sostenibilitat del PP a l’espera de pactar un nou amb els agents socials que ara es denominaria «factor d’equitat intergeneracional».

No obstant això, el ple de la Cambra baixa va acabar tombant l’esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari popular al projecte de llei. Amb 143 vots a favor de PP i Vox, 194 en contra i 11 abstencions, la Cambra Baixa va recolzar així que la reforma de pensions continuï amb el seu tràmit parlamentari en el qual, ha reconegut Escrivá serà «debatuda i millorada» via esmenes parcials.

Una «rabieta»

El grup popular, a més, va rebre la crítica de portaveus de grups com el PNB. PRC o Ciutadans. «Esperava moltíssim més de vostès», va dir Iñigo Barandiaran (PNB) al portaveu popular; el diputat basc va interpretar com «una rabieta» l’actitud del PP ja que -segons va dir- l’actitud popular en el Pacte de Toledo, «va ser exemplar». «Allí van admetre que era possible reformular l’índex de revaloració de les pensions i el fons de sostenibilitat. Per què ara això?», es va preguntar.

El doble joc de l’índex de revaloració de les pensions (IRP) adoptat pel Govern del PP en 2013 i del factor de sostenibilitat (que retallaria la quantia de la pensió en funció de la major esperança de vida) és el que segons els diferents organisme podria acabar retallant el poder adquisitiu de la pensió en un 40% al cap de 20 anys i són els elements amb els quals acaba el projecte de llei presentat en el Congrés. Aquest primer projecte de reforma de les pensions del Govern arriba al Congrés avalat pel pacte social prèviament aconseguit amb patronals i sindicats, amb el propòsit de la seva entrada en vigor a partir de l’1 de gener.

«Retallar les pensions el 40% en la vida d’un pensionista, aquesta és la seva reforma», va retreure Escrivá, al portaveu popular Tomás Cabezón durant un debat en el qual Govern i PP es van creuar mútues acusacions de pretendre retallar les prestacions. «El (pròxim) mecanisme d’equitat és la seva retallada», li va retreure Cabezón a Escrivá, a qui va acusar de retardar la definició d’aquest sistema. «Avui ens presenta el fàcil, després vindran els embolics i les dificultats», li va dir el diputat popular al ministre. «El factor d’equitat intergeneracional, la mesura més important d’aquesta llei no està en la llei. Es ficarà per la porta de darrere per via d’esmenes i significarà o treballar més temps o cobrar menys pensió» va enlletgir Cabezón al ministre.

Equitat intergeneracional

El ministre Escrivá va explicar que el pròxim factor d’equitat intergeneracional -que el Govern pretén pactar amb els agents socials abans de mitjan novembre per a la seva incorporació al projecte de llei i del qual no es coneix la seva formulació- serà un sistema «contingent», que només entraria en joc si es produeix un desequilibri en els comptes de la Seguretat Social.

Abans que això també va explicar que les reformes del Govern -acordades amb la Comissió Europea en el marc de la recepció dels fons europeus de recuperació- equilibraran els comptes de la Seguretat Social en 2023 amb la culminació de l’anomenada «separació de fonts», que extreuen de l’organisme polítiques que no han de ser finançades amb cotitzacions socials, per no ser contributives. En 2021 ja s’han traspassat al Pressupost de l’Estat 14.000 milions de les anomenades «despeses impròpies» que es venien finançant amb cotitzacions i en 2022 aquesta xifra s’elevarà a 18.400 milions, segons Escrivá, abans d’aconseguir en 2023 els una mica més de 22.000 milions identificats pels grups parlamentaris en el seu informe del Pacte de Toledo.