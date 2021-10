El rei Felip VI va inaugurar ahir la 41 edició de l’Automobile Barcelona. Ho va fer en companyia del president del Govern, Pedro Sánchez en una visita a una exposició que compta enguany amb la participació de 23 marques i acollirà la presentació de 18 vehicles fins ara inèdits, gairebé tots equipats amb motor elèctric.

La mostra també suposa el retorn del públic després de la pandèmia. En paral·lel, la patronal del sector va traslladar al president del Govern la seva preocupació per la crisi provocada per la pandèmia i per l’escassetat de semiconductors.

També van mostrar la necessitat d’un impuls major a la electromovilitat, sobretot des del punt de vista d’infraestructures. Sánchez va comunicar el llançament d’un nou programa Moves Grans Flotes, dotat amb 50 milions d’euros i que és complementari al Moves III que s’està implementant en les comunitats autònomes.

El president de Seat, Wayne Griffiths, va assegurar durant la presentació del seu primer vehicle 100% elèctric, el Cupra Born, que cal augmentar la demanda d’aquest tipus de cotxes i dels punts de recàrrega si l’Estat es vol convertir en un punt central de la indústria electrificada.

«Nosaltres complim i ja estem preparats», va dir Griffiths, que va recordar que Espanya «segueix a la cua en venda de vehicles elèctrics».

«Hem d’accelerar la demanda amb el Moves III i impulsar el desplegament de la infraestructura de recàrrega», va insistir. Griffiths va dir que la companyia vol duplicar les vendes de Cupra el 2022 i que representin un terç del total de l’empresa.