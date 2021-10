La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va confirmar ahir des de la mostra Automobile de Barcelona la voluntat de les institucions europees de tirar endavant amb una llei per assegurar la fabricació i abastiment de microxips.

La Comissió Europea va confirmar fa dues setmanes els seus plans per augmentar la producció d’aquests semiconductors i evitar que la seva dependència externa generi crisis en sectors com el de l’automoció, però també el de la telefonia intel·ligent. Actualment a la Unió Europea es fabrica el 10% d’aquests productes a nivell mundial, i l’objectiu de Brusel·les és que els 27 acabin assumint el 20% de la producció el 2030.

L’escassetat de xips, produïts majoritàriament en països asiàtics, ha colpejat durament el sector de l’automoció i ja s’ha fet notar a casa nostra. L’Associació d’empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions (CORVE) de Girona va assegurar fa uns dies que la caiguda de vendes podria ser d’entre un 20 i un 30% a la província, i que es podria agreujar els mesos següents. A una escala catalana, companyies com Seat han hagut d’aturar la producció en diverses ocasions davant la falta d’aquests components.

La futura llei europea de xips que prepara la comissió preveu crear, en paraules de la seva presidenta, Úrsula Von der Leyen, «un ecosistema europeu de xips d’última generació que inclogui la seva fabricació, garanteixi la nostra seguretat de subministrament i desenvolupi nous mercats per una tecnologia europea pionera». Multinacionals com Intel ja han anunciat plans per contruir dues noves fàbriques de xips a Europa i desembutxacar una inversió de 80.000 milions d’euros per arribar a duplicar la producció actual.

La UE té al davant diferents obstacles, com ara la diferència de costos de producció o els salaris i les condicions laborals respecte els països asiàtics. També el difícil accés que els estats europeus tenen als minerals (les anomenades «terres rares») imprescindibles per a l’elaboració dels semiconductors. Brusel·les vol destinar grans quantitats de diners de la recuperació econòmica post-pandèmia a accelerar aquesta transició digital amb un pla per tots i cadascun dels estats membre de cares a la propera dècada, si bé no aplicarà sancions

De moment, Reyes Maroto va admetre ahir que «hem de ser més ambiciosos perquè només el sector de l’automòbil concentra el 40% de tota la quota de xips del món. Hem de donar una solució a mitjà termini», va afegir després de reconèixer la labor dels fabricants pels ajustos productius per a adaptar-se a la situació i traslladar-los el suport del Govern.

Ford planteja un ERTO

Mentrestant, la direcció de Ford Almussafes va oficialitzar ahir el que era un secret a veus: la plantilla sofrirà un nou ERTO fins a finals d’any per la falta de semiconductors que afecta a tota la indústria. Està previst que el total de dies d’aturada pugui superar la trentena.