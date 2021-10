Defi prové dels termes Decentralized Finance (finances descentralitzades). Consisteix en un conjunt d’aplicacions i projectes basats en la tecnologia de la cadena de blocs o blockchain que no necessiten intermediaris per funcionar, com facilitar productes financers del tipus assegurances, préstecs, instruments derivats, etc. Per tant, les finances descentralitzades tenen característiques similars als serveis financers tradicionals.

Funcionen mitjançant contractes financers estàndard, però amb suport blockchain, i podrien canviar el sector en suposar noves possibilitats, avantatges i reptes.

Les deficiències o finances descentralitzades suposen que «qualsevol persona o entitat» pugui construir serveis financers, el que fet i fet suposa la democratització d’un sector que ara mateix controlen els bancs centrals com a reguladors i els bancs comercials com a intermediaris.

En teoria, les deficiències pretenen crear un sistema financer obert i fora del control dels intermediaris, però també més transparent i més segur. El seu paper en el camí cap a un alliberament financer també acostaria els serveis financers a persones que viuen a països que es troben en vies de desenvolupament.

En els seus inicis, la primera blockchain que va permetre les deficiències va ser Ethereum, gràcies als seus contractes intel·ligents, però ja hi ha altres xarxes que estan descentralitzades com Stellar, Cardano o Algorand.

L’ecosistema Defi ha crescut amb diverses propostes i plataformes noves com Uniswap, Chainlink, Dai, Maker o Compound, per posar només alguns exemples.

Però, en què consisteixen les deficiències? Són plataformes que permeten intercanviar valor sense intermediaris. Per exemple, una persona pot dipositar les seves monedes digitals en una d’aquestes plataformes Defi mitjançant un contracte intel·ligent, (smart contract) pel qual rep un interès. De la mateixa manera, una altra persona pot prendre prestades part d’aquestes monedes digitals mitjançant un altre contracte i pagar interessos per això al prestatari i a la plataforma.

Si les dues parts coneixen bé el funcionament d’aquesta tecnologia i no necessiten un intermediari financer que faci la feina per ells, el suport és segur, ràpid i barat. El problema pot ser que els nous intermediaris hauran de ser més tecnològics, ja que entre les seves tasques hi ha la de custodiar les claus o gestionar les plataformes.