El crèdit concedit per les entitats financeres a les famílies i institucions sense ànim de lucre residents a Espanya va baixar un 0,3% a l’agost respecte al mes anterior, fins als 698.468 milions d’euros, mentre que el finançament a les empreses va caure gairebé un 0,7%, fins als 928.353 milions d’euros, segons les dades publicades ahir pel Banc d’Espanya.

En canvi, en l’últim any l’endeutament de les llars espanyoles es va incrementar en 2,032 milions, un 0,29% més taxa interanual, mentre que el finançament a les empreses va créixer un 1,18%, després de sumar 10.854 milions, a causa de les mesures de liquiditat aprovades per l’Executiu per a pal·liar la crisi del Covid-19, com els avals amb garanties de l’ICO.

El deute de les empreses, després d’aconseguir un màxim històric al juny, va descendir en els dos mesos següent, si bé encara se situa en nivells històricament alts a conseqüència del major endeutament al qual han hagut d’acudir per a fer front a la crisi.

En canvi, l’evolució del deute de les famílies ha estat més estable i a la fi d’agost es troba ja per sota del tancament de l’any 2019, abans de l’inici de la pandèmia, quan el deute de les llars se situava en 703.492 milions d’euros, a causa de la reducció gradual dels préstecs contrets, a la caiguda dels tipus d’interès i a l’abaratiment dels crèdits.