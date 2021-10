La Federació Avícola Catalana (FAC) va celebrar recentment la seva Assemblea General a la Casa Llotja de Mar a Barcelona. Va ser la primera trobada dels productors avícoles catalans des del juny del 2019 i des de l’inici de la pandèmia de COVID-19, i ha permès a l’entitat fer balanç dels dos últims exercicis, avaluar la situació actual del sector avícola i traçar les línies de treball pel futur.

El president de la Federació, Joan Anton Rafecas, va destacar la capacitat que han demostrat tenir les empreses catalanes productores d’aviram i d’ous de continuar abastint els mercats amb els seus productes fins i tot en les condicions més adverses, mantenint en tot moment els estàndards de qualitat, bioseguretat, benestar animal i sostenibilitat.

Pel que fa a l’evolució del sector avícola durant el 2021, aquesta ha continuat estant condicionada per la incertesa en els mercats, on no s’ha produït la recuperació de la demanda que s’esperava arrel de la possible reactivació de l’activitat turística a l’estiu. D’altra banda, el sector està patint el fort increment en els preus dels pinsos, que a finals de juliol s’havien encarit un 26,6% en el cas dels de ponedores i un 21,86% en els de pollastres, respecte del mateix període del 2020. Aquest increment incideix directament en l’augment dels costos de les empreses, que han vist reduir-se progressivament els seus marges fins a entrar en pèrdues en els darrers mesos.

La incorporació de la FAC a Avianza, l’Associació Interprofessional Espanyola de Carn Avícola, el gener del 2021, suposa un important valor afegit en el servei a les empreses associades del subsector de carn d’au, ja que permet refermar el pes del sector català com a gran productor i obtenir un millor posicionament de la indústria avícola catalana al mercat espanyol, així com participar de les accions conjuntes amb la resta de productors de l’Estat per a l’exportació.