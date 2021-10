El passat mes d’agost, l’ajuntament de Barcelona va comunicar l’adjudicació del projecte per a la construcció de quatre edificis residencials públics destinats a lloguer social. Aquesta podria ser una notícia immobiliària més, però va guanyar rellevància en anunciar-se des de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) que es tractaria d’un conjunt d’habitatges industrialitzats. Què vol dir això? Que els principals elements de l’edifici (façanes, sostres, envans, etc.) es construiran en una fàbrica per al seu posterior muntatge en el lloc de l’obra.

La construcció industrialitzada és una vella coneguda del sector, però no ha estat fins a l’arribada de la COVID quan ha iniciat la seva època d’esplendor. Segons xifres de la Plataforma d’Edificació Passivhaus (PEP), arran de la pandèmia la construcció d’aquest tipus d’habitatges ha augmentat més d’un 30% a Espanya. Així, la constructora catalana Home Center assegura que ha passat de rebre 100 sol·licituds mensuals per dur a terme aquest tipus de construcció, a 350 actualment. Però Home Center no és una excepció. Altres empreses com Aedas Homes, Neinor Homes o Grup Avintia aposten fort per aquest tipus de construcció. De fet, aquesta última calcula que per al 2023, el 25% dels immobles que comercialitzi estaran edificats mitjançant tècniques de construcció industrialitzada. «La tendència va en augment, els inversors fugen de productes ‘no sostenibles’. Estem segurs que la industrialització és el futur per al sector», assegura José Ignacio Esteban, director general d’Avintia Industrial.

En la sostenibilitat resideix un dels punts forts d’aquesta construcció, ja que produeix menys residus, utilitza menys materials i minimitza les emissions de CO2 fins a un 30% en comparació amb l’obra tradicional.

Principals barreres

No obstant això, una mica més prudent es mostra Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, que reconeix que encara hi ha moltes barreres. «Hi ha una gran quantitat de reptes i problemes que han de trobar solució i que condicionen i alenteixen la transformació: reglamentaris, d’especialització de la construcció, de suport a l’empresa privada, d’innovació tecnològica, de disseny i capacitat digital, adaptació de el sector logístic, etc», enumera.

I les dades li donen la raó, ja que tot i la creixent demanda, encara queda molt camí per recórrer. I és que a Espanya aquest tipus de construcció només representa l’1% del mercat immobiliari, segons PEP. Molt lluny encara d’altres països europeus com el Regne Unit, en què el percentatge puja a un 7%, sense parlar del cas de Suècia, on s’aplica en gairebé totes les edificacions.

«El principal escull és que no apostem per la professionalització dels obrers, tampoc hem apostat per innovar en el procés constructiu, cosa que ara tanta falta ens fa», assegura Miguel Pinto, president del Clúster d’Edificació, una associació d’empreses del sector que intenta unir forces per impulsar la industrialització en la construcció i aconseguir més implicació per part de les administracions públiques. En aquesta línia, Pinto explica que ha de ser «una aposta col·lectiva» perquè les constructores facin el pas definitiu i generin línies de negoci d’industrialització.

En la mateixa línia, Luis Martínez, director de riscos immobiliaris del Grup Santander, reconeix que el finançament que es dóna a aquest tipus d’edificis encara no és suficient i advoca per al·licients governamentals per revertir aquesta situació. «Si el regulador ens apliqués un consum de capital en les operacions inferior per fer construcció industrialitzada, sí que hi hauria un interès més gran de les entitats financeres a finançar-les si hi hagués un incentiu a aplicar un menor consum per fer un tipus d’habitatge industrialitzat, això suposaria un canvi», afegeix. Això és una cosa que segons Miguel Pinto arribarà més aviat que tard, ja que vaticina que la industrialització serà competitiva i rendible d’aquí a cinc anys, quan se n’estandarditzi l’ús. «A mesura que creixi l’edificació industrial i que sigui més automatitzada, millors seran els preus», assegura.

Tot i això, Alejandro Bermúdez, CEO de Real Estate Analytics, creu que, més enllà de la implicació de les administracions públiques, el pes ha de recaure en el sector privat, i afirma que el veritable canvi arribarà quan hi hagi una demanda estable i previsible. «Per exemple produint components d’habitatges en comptes d’habitatges complets, cosa que facilita que la demanda sigui més estable», expressa.

El canvi implicarà una transformació completa en tots els processos del sector. «Per construir de manera industrialitzada cal tenir-ho molt present des de l’inici del projecte», assenyala Bermúdez.