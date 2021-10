El fort augment en els preus del gas i l’electricitat va impulsar al setembre la inflació interanual de l’Eurozona al seu nivell més elevat en més d’una dècada, i analistes ja adverteixen que podrà aconseguir el 4% encara enguany.

En la seva estimació publicada ahir, l’agència europea d’estadístiques Eurostat va assenyalar que la inflació de l’Eurozona al setembre va aconseguir el 3,4%, empesa a l’alça pels preus de l’energia. Aquest mateix indicador havia registrat 2,2% al juliol i 3% a l’agost. D’acord amb Eurostat, dels components de l’indicador, l’energia va experimentar al setembre un augment de 17,4%, dos punts percentuals per sobre del registrat a l’agost.

En comparació, el component d’alimentació, alcohol i tabac va augmentar 2,1% al setembre i els serveis un 1,7%. La inflació a l’Eurozona va començar a pujar al juny, però el 3,4% registrat al setembre fa que s’encenguin les llums d’alerta ja que un nivell similar no s’havia registrat en 13 anys, des de setembre de 2008 (3,6%). D’acord amb Eurostat, al setembre el major índex d’inflació interanual es va registrar a Estònia, amb un 6,4%, seguida per Lituània, amb un 6,3%.

A Espanya -que depèn en gran manera de centrals de gas per a produir energia elèctrica- els preus van pujar un 4%. Alemanya va experimentar un increment de 4,1%. Ricardo Amaro, economista de la consultora Oxford Economics, va recordar que els analistes havien previst un augment dels preus al setembre del 3,3%.

«Com s’espera que aquests dos factors (preus de l’energia i reactivació econòmica) continuïn el seu impuls en els pròxims mesos, estimem que la inflació de l’Eurozona avançarà cap al 4% en el quart trimestre [de 2021] i romandrà per sobre del 2% abans de caure per sota d’1% a la fi de 2022», va assenyalar.

Aquesta visió és compartida per Jack Allen Reynolds, economista de la consultora Capital Economics. «L’economia de l’Eurozona manté la seva tendència d’alça i pensem que aviat aconseguirà el 4%», va assenyalar.

Limitar la volatilitat

Mentrestant, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic va llançar una consulta pública per a modificar el denominat Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), amb l’objectiu de limitar la volatilitat a la qual es veu exposada la tarifa regulada davant moments com l’actual, en el qual es dispara el preu en el mercat majorista.