El tècnic especialista en electricitat i electrònica Jordi Rabat, conseller delegat i fundador d'Energy Tools Consulting, vaticina que la xifra d'augment d'un 25% del preu del rebut de la llum que va proporcionar la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, es quedarà curta i que aquest augmentarà "un 80 o un 100% en el millor dels casos".

En una entrevista amb Efe, Rabat avisa que les previsions de futur són "molt dolentes" perquè "fent el mateix pagaràs més", malgrat que reconeix l'esforç del Govern per limitar les pujades dels preus.

El motiu principal de la pujada de preus és que "s'han canviat les tarifes d'accés i s'han reduït les hores considerades barates".

A més, creu que si la demanda de gas es manté i seguim depenent de les perspectives de la temperatura, fins a desembre "patirem les conseqüències" d'aquesta pujada generalitzada de preus.

Les mesures que ha proposat el govern de Pedro Sánchez "poden tenir un cert impacte", però la solució al problema passa, segons ell, perquè les grans empreses del sector "deixin de guanyar tants diners". Si no ho fan, adverteix, "el 40% de la indústria electrointensiva haurà de tancar perquè no pot mantenir costos".

Aquest increment de preus ve provocat per diferents raons, principalment per un increment de la demanda de gas a nivell mundial després d'un gran descens durant la pandèmia, quan va estar a uns preus mínims.

La Xina ha triplicat la seva demanda de gas els últims dos anys; el Brasil ha tingut el 2021 la generació hidràulica més baixa dels últims 91 anys, amb la qual cosa també han hagut de comprar gas, i existeix un altre factor que ha provocat el descens de la producció i de les reserves: els temporals en el golf de Mèxic i a Texas.

Rabat va crear el 2009 la consultoria Energy Tools, que el dia d’avui compta amb més de 570 clients, entre ells Bonpreu o el Centre Comercial Gran Via 2.

L'emprenedor va començar el projecte el 2009 amb clients del sector de la carn, "principalment d'escorxadors", després de treballar des de 2001 en una comercialitzadora d'electricitat.

Energy Tools és una consultoria per a empreses grans, que consumeixen més de 15.000 quilowatts, i s'encarrega de la "gestió de compra tant de gas com d'electricitat", assessorant els seus clients "què i en quin moment" és millor comprar, així com oferir webinars per donar informació sobre la matèria.

"Es tracta d'un assessorament molt professionalitzat, que suposa una millora mitjana d'un 25% en els preus del gas i de l'electricitat, sempre depenent del client", presumeix el CEO de la firma.

L'assessorament es fa tenint com a referència el programari Energy Business One (EBO) que han desenvolupat en la mateixa empresa, que prediu les tendències dels preus i ho adapten a les evolucions de la legislació d'aquest àmbit.

Rabat explica que, des de la tendència a l'alça dels preus de la llum i de l'electricitat els últims 4 mesos, en la consultoria estan "ultradesbordats" perquè "la gent volia saber què paga i reduir costos i el fet de tenir un gestor energètic et proporciona això".

"El 90% de les indústries estan avaluant posar plaques solars i el 10% restant no pot perquè no té capacitat d'instal·lació", explica l'expert, que augura que en uns 10 anys "el 90% de les indústries funcionarà amb plaques solars".

L'expert també es mostra favorable a l'energia nuclear, ja que considera que és una alternativa que "tard o d'hora haurà d'entrar”, ja que, segons defensa, és molt més barata i segura que les centrals que es van fer als anys 70: "Usar l'energia nuclear no és cap ximpleria, però tot depèn de com s'expliqui", subratlla.