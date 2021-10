El grup d'alimentació Noel, amb seu a Sant Joan les Fonts (Garrotxa), s'ha associat amb la companyia Jamaica Producers Group per impulsar la divisió de sucs i begudes 100% vegetals. L'acord es materialitza en la filial CoBeverage Lab, fundada el 2016 per Noel a Barcelona i on ara el grup jamaicà ha passat a ser-ne principal accionista a través de la seva participada holandesa Hoogesteger. A partir d'ara, les dues companyies sumaran sinergies i compartiran I+D i tecnologia amb l'objectiu de "consolidar CoBeverage Lab com a referent en la producció de sucs frescos al sud d'Europa". "Ens permetrà donar un pas endavant per oferir els productes que millor s'adaptin a les necessitats dels clients", diu el director general de Noel, Joan Boix.

CoBeverage Lab va néixer el 2016 i té la seu a Barcelona. Fundada pel grup Noel, des del principi ha registrat "un fort creixement a l'Estat i a països del sud d'Europa", segons informa la companyia garrotxina en un comunicat.

L'empresa produeix sucs i begudes vegetals 100% naturals, sense conservants ni colorants, a través de la tecnologia de premsat en fred ('cold pressed'). Per conservar les propietats nutricionals i organolèptiques, els sucs es processen a altes pressions hidrostàtiques a la planta APA Processing de Barcelona (propietat de Noel).

L'objectiu de l'acord entre la companyia garrotxina i el grup alimentari Jamaica Producers Group és impulsar la divisió de sucs i begudes vegetals. La jamaicana, de fet, és líder europeu en la producció de sucs frescos a través de la seva participada holandesa Hoogesteger. Fundada el 1988, a més del mercat holandès, també té forta presència en altres del nord i centre d'Europa (com els països escandinaus, Alemanya, Suïssa, Bèlgica i la República Txeca).

L'acord entre Noel i Jamaica Producers Group es materialitza amb CoBeverage Lab, de la qual Hoogesteger passa a ser-ne ara principal accionista. L'empresa holandesa en té el 50% de les accions, seguida de Noel, que en té el 40%. El 10% restant es manté en mans de Yumi, una companyia francesa del mateix sector que forma part del projecte des dels inicis.

Referent al sud d'Europa

"El principal objectiu d'aquesta unió és sumar sinergies amb un soci especialitzat i compartir coneixement, I+D i tecnologia per entrar a nous mercats i consolidar CoBeverage Lab com a referent en la producció de sucs frescos al nord d'Europa", informa Noel.

"Les capacitats de les dues empreses combinades donaran impuls a CoBeverage Lab per consolidar-la com a companyia de referència estatal i internacional en la producció de sucs 100% frescos", diu el director general de Noel, Joan Boix. "La dilatada experiència de Hoogesteger aportarà valor afegit al projecte i ens permetrà donar un pas endavant per oferir els productes que s'adaptin millor a les necessitats i requeriments dels clients", afegeix.

"CoBeverage Lab suposa, sense cap mena de dubte, l'oportunitat de seguir creixent al sector de sucs frescos", diu el director gerent de Jamaica Producers Group, Jeffrey Hall. "Estem convençuts que podrem aconseguir el repte d'expandir-nos amb èxit amb mercats del sud d'Europa", subratlla Hall.

El grup garrotxí Noel està especialitzat en produir i distribuir pernil cuit curat, embotits, carns fresques, plats preparats, cremes i sucs vegetals. L'any passat va tancar exercici facturant 365 milions d'euros (MEUR), un 21% més respecte el 2019.