El socialista Antonio Miguel Carmona es convertirà en vicepresident d’Iberdrola España, companyia presidida per Francisco Córcoles. Carmona, professor d’Economia i amb una dilatada trajectòria política tant a l’Assemblea de Madrid com a l’Ajuntament de la capital, serà nomenat en els propers dies vicepresident d’Iberdrola España, segons una informació avançada per OKDiario.

Carmona va ser triat diputat pel PSOE a l’Assemblea de Madrid en dues etapes: entre juny de 1999 i desembre de 2002, i entre juny de 2011 i juny de 2015. Posteriorment, va ser escollit regidor a l’Ajuntament de Madrid en les eleccions municipals de 2015, exercint durant quatre anys com a regidor al consistori presidit llavors per l’alcaldessa, Manuela Carmena.

Doctor en Ciències Econòmiques i especialitzat en creixement econòmic i noves tecnologies, Carmona començar el seu camí professional fent classes a la Complutense de Madrid i actualment és professor a la Universitat CEU San Pablo.

«Les portes, al PSOE, segueixen girant. És una vergonya», va assegurar a Twitter el coportaveu estatal de Podem, Pablo Fernández.