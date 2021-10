L'empresa elèctrica Agrienergia, amb seu a Banyoles, amplia a partir d'aquest mes d'octubre la seva oferta energètica incloent la venda de gas natural. Agrienergia Gas recull així la necessitat detectada a l'entorn més proper d’una comercialitzadora de gas local, «més proper i sensible amb la necessitat de fer la transició energètica més eficient al territori», segons destaca l’empresa en un comunicat Ho descriuen com un «canvi de model» que, tal com menciona la mateixa companyia, necessita el suport del gas fins a l’arribada d’altres tecnologies de suport «realment eficients en termes tècnics i econòmics». Conscients d’aquest fet, Agrienergia Gas incorpora aquesta nova oferta energètica amb la idea de vendre gas renovable a partir d'hidrogen verd o biogàs, «com més aviat possible». Als primers 200 clients que s’inscriguin a aquest nou servei se’ls hi aplicaran ofertes especials.

Cal recordar que la companyia elèctrica del Pla de l’Estany va posar en marxa el mes de juny una instal·lació de generació fotovoltaica d'autoconsum per subministrar energia solar, 100% neta i km0, a les Oficines de diverses empreses i activitats del Grup.