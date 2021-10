El llenguatge periodístic no serveix per explicar dos fets simultanis. La simple exposició dels fets suposa establir una ordinalitat i, per tant, el domini d’un relat sobre l’altre. L’amable i sofert lector ha de llegir aquesta peça com si fossin dues imatges a pantalla partida en la qual, en una meitat, apareix la taula de diàleg polític entre el Govern i la Generalitat i, a l’altra, la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat. Cada un amb la seva lògica pròpia. En paral·lel. Però amb una connexió: comparteixen la pantalla.

Ja va dir ERC a l’estiu que l’aprovació dels comptes dependria en gran manera de la disposició del PSOE a seure a negociar a la taula política. Eren els dies en què ni havia data per al conclave de setembre, ni se sabia si Pedro Sánchez apareixeria pel Palau de la Generalitat. Eren temps de missatges d’advertència d’Oriol Junqueras als socialistes sobre que millor no arrosseguessin els peus al fòrum de diàleg i que se’l prenguessin seriosament. Que la seva pervivència a la Moncloa depèn, en gran mesura d’això.

Va arribar el 15 de setembre, la taula i la foto de la represa del diàleg. Ha passat alguna cosa des de llavors? La reserva és absoluta, però fonts de la negociació si asseveren que hi ha hagut moviments «tímids» per donar forma a la següent fase, la pròpia de negociació i que es vol que sigui molt discreta.

ERC vol més

En té prou amb això a ERC? No. Esquerra exigeix arribar a la pròpia fase de negociació. No exigeix cap principi d’acord, per permetre que el que, en paral·lel, va passant a l’altra pantalla tingui un èxit feliç. Feliç per a tots perquè tots, PSOE i ERC, necessiten aquests pressupostos perquè tots dos manen a les seves corresponents administracions. Però a ERC consideren que un simple acord de comptes sense un avanç a la taula suposaria pa per a avui i fam electoral per a demà, i alimentar una mena de «peix al cove 2.0». «No els podríem aprovar sense l’esperó de la taula en marxa, encara que siguin expansius», afirma una de les més altes veus de la força republicana.