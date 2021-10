L'Ajuntament de Salt (Gironès) ha adjudicat els quatre primers pisos del parc municipal d'habitatge a dotze estudiants universitaris. A partir de la segona quinzena d'octubre es preveu que els nou primers entrin a viure en tres pisos i a partir del novembre tres persones més vagin a un quart pis destinat a aquest col·lectiu. Cada estudiant pagarà 200 euros de lloguer al mes i són pisos que tenen tres habitacions, una per cada un. Els dotze estudiants afortunats provenen d'un sorteig que s'ha fet entre 47 persones apuntades. L'objectiu era facilitar un habitatge als estudiants universitari de Salt o de l'àrea urbana de Girona.

El sorteig dels pisos d'estudiants es va fer al setembre després de rebre totes les sol·licituds d'universitaris que buscaven un pis. Per apuntar-se, els interessats havien de respondre un formulari que s'havia distribuït des de la Universitat de Girona, l'Escola Universitària de Salut i Esport (EUSES) i l'Escola Universitària ERAM. L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, s'ha mostrat satisfet de la resposta al concurs públic, ja que el col·lectiu d'universitaris era un dels públics als quals volien obrir el parc públic d'habitatge municipal. Fins ara, però, no sabien quina demanda real hi havia al municipi.

En principi el reglament aprovat el 2019 fixava que un 20% dels habitatges municipals havien de destinar-se a universitaris. Després de veure que 47 joves estaven interessats a viure a Salt, el regidor d'Habitatge, Àlex Barceló, ha detallat que treballaran per posar més pisos a disposició a partir del curs vinent. El parc municipal d'habitatge de Salt té 194 pisos actualment i s'ha realitzat una inversió d'uns nou milions d'euros. A banda dels estudiants, el nou reglament preveu destinar una part dels pisos a gent gran, famílies joves i persones en situació vulnerable.