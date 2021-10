No ha estat fàcil, però finalment hi ha un projecte de pressupostos generals de l’Estat (PGE) per al 2022 signat pel PSOE i Unides Podem. Seran els segons de la legislatura, potser els últims. Els dos socis van aconseguir tancar ahir un doble acord: per als comptes de l’any que ve i per a la llei d’habitatge, assumptes que el partit morat havia lligat en unes negociacions que s’han allargat setmanes però que s’han intensificat en els últims 15 dies, fins precipitar-se en les últimes hores i tancar-se en una cita prèvia al Consell de Ministres, en la qual Pedro Sánchez i Yolanda Díaz van avalar el consens treballat pels ministres Félix Bolaños, María Jesús Montero i Ione Belarra.

Mirant els grans trets de l’acord i a falta de conèixer els detalls, les dues parts cedeixen però construeixen uns pressupostos que comprenen, com a principals novetats, la fixació d’un mínim del 15% en l’impost de societats i límits al lloguer, que operaran en les zones tensionades, i per a això hauran de ser les comunitats les que ho sol·licitin, de manera que el seu impacte serà limitat. A més, es posarà en marxa un bo de 250 euros mensuals durant dos anys per animar els joves a què s’emancipin, una mesura anunciada pel propi Sánchez. No surt endavant un xec nadó universal, exigència d’Unides Podem.

Reunió extraordinària

Els comptes de l’Estat no es van aprovar ahir, com volia el president del Govern, però sí sortiran demà camí del Congrés en una reunió extraordinària del Consell de Ministres. I aterraran a la cambra baixa, segons va confirmar la titular d’Hisenda, María Jesús Montero, la setmana que ve. L’objectiu és que els comptes quedin aprovats abans del 31 de desembre. Queda per davant, per tant, la negociació amb els socis parlamentaris, tot i que el Govern creu que no ensopegarà amb massa dificultats, perquè seria complicat per a ells justificar la seva negativa a uns pressupostos que han de contenir la segona anualitat, de 25.000 milions d’euros, dels fons europeus, un increment del 2% en el salari dels funcionaris i una forta inversió social per propiciar això que el president sempre repeteix, una «recuperació justa» que no deixi «ningú enrere».

La llei d’habitatge trigarà encara unes setmanes a sortir del forn. Però almenys ja està tancat l’acord entre PSOE i Unides Podem, que va ser impossible de materialitzar en l’últim any. Els morats volien que la rebaixa dels preus del lloguer a les zones tensionades s’apliqués a tots els propietaris, mentre que Hisenda defensava la via dels incentius fiscals.

La fórmula de consens és mixta, encara que té més component socialista. A les zones que es declarin de mercat tensionat -aquelles que demanin les autonomies-, s’imposarà la congelació de preus en tots els casos. És a dir, que no podran pujar les rendes més enllà de l’IPC. Les persones físiques, al marge del nombre d’habitatges de què siguin propietàries, podran beneficiar-se de deduccions fiscals via IRPF si accedeixen a abaixar el lloguer a l’inquilí. Les desgravacions poden arribar fins al 90%. Les persones jurídiques (empreses) que siguin grans tenidores (deu o més habitatges) hauran de reduir la renda fins a l’índex de preus de referència.

Tramitació parlamentària

La llei d’habitatge entrarà en vigor quan acabi la seva tramitació parlamentària, però no en la seva integritat, perquè el Govern es donarà 18 mesos per construir un índex de preus de referència «sòlid, robust», utilitzant les dades de què disposen els seus diferents departaments i, possiblement, d’aquelles que depenguin de comunitats i ajuntaments.

L’impacte de la norma dependrà del fet que l’activin les autonomies, i és poc previsible que les governades pel PP -cas de Madrid- ho facin. També s’habilitarà els municipis perquè imposin un recàrrec de fins a un 150% en l’IBI per a penalitzar els habitatges buits per dos anys o més. Madrid, ja ho va advertir ahir el seu alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), no l’aplicarà, però la norma almenys si servirà per donar cobertura a la llei catalana d’habitatge i satisfer la demanda d’alcaldes com Ada Colau a Barcelona. A més, van avisar fonts del Govern, a les zones que no es declarin tensionades no es podrà fer servir l’índex de referència, però es forçaran mesures per als grans tenidors. I això sí que pot afectar Madrid.

El paquet es va tancar amb l’anunci del bo per als joves de 18 a 35 anys: 250 euros mensuals durant 2 anys per a aquells amb rendes anuals de la feina inferiors a 23.725 euros. I també amb la imposició del mínim del 15% en societats, que Sánchez defensarà al G-20 de Roma de finals de mes.

Les dues parts es van mostrar satisfetes. Uns pressupostos «imprescindibles» per consolidar la recuperació «justa», va celebrar Bolaños. Un «bon acord», va dir Díaz, que inclou una llei d’habitatge i «que les grans empreses paguin el que toca».

Pel que fa al 15% en l’impost sobre societats, la nova figura tributària es dissenyarà seguint les línies generals de la que es va dissenyar en el fallit projecte de Pressupostos de 2019, que no va aconseguir la seva aprovació parlamentària per la falta de suport dels diputats d’ERC a l’últim moment. Aquell projecte va establir un tipus efectiu mínim del 15% sobre la base imposable de l’impost de societats per a empreses amb una facturació anual a partir de 20 milions a l’any i grups empresarials. Hisenda va considerar llavors que la mesura afectaria un nombre molt reduït de companyies. Va avaluar que aquesta mesura, juntament amb la limitació al 95% de l’exempció per dividends obtinguts a l’exterior, afectaria unes 10.000 empreses i reportaria una recaptació addicional de 1.776 milions (per ambdós conceptes).

La ministra d’Hisenda va confirmar que el tipus mínim del 15% s’aplicarà sobre la base imposable, i no sobre el resultat comptable, com propugnava el PSOE el 2018. A més va afegir que l’executiu ha optat per «la redacció més simplificada» sobre aquesta figura i que «si en un futur la directiva europea, altres acords internacionals o les recomanacions d’experts plantegen alguna qüestió afegida, la incorporarem al llarg de la reforma fiscal que hem de fer» després de rebre les conclusions dels 17 savis designats.