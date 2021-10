El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE), Marti Sarrate, ha titllat d'"intolerable" i "inexplicable" que les agències tinguin pendents d'abonar 100 milions d'euros a les agències per bitllets que no es van arribar a utilitzar per l'inici de la pandèmia. Sarrate ha carregat contra Air Europa per no pagar aquests imports mentre la companyia rep ajuda de la SEPI i contra Ryanair, a qui ha denunciat penalment per "difamar al sector". Sobre l'aerolínia irlandesa, ha dit que deu diners tant a persones individuals com a grups que van fer reserves abans de l'inici de la pandèmia. El president d'Acave ha celebrat que s'hagin recuperat "bastant reemborsaments" però ha recordat que encara hi ha aquests 100 milions d'euros pendents.

Sarrate també ha lamentat que les autoritats europees instessin les aerolínies a tornar els diners a persones individuals però no als grups o participants en viatges combinats i ha criticat que organismes com Aesa o les entitats de consum mostrin "molta passivitat".

El passat 8 de setembre, el conseller delegat de Ryanair, Eddie Wilson, va argumentar que l'aerolínia i les agències de viatge "no tenen cap tipus de relació" i que la directiva europea obliga a fer les transferències dels diners directament als viatgers. En aquest sentit, va deixar entreveure que les agències han fet canvis de les dades dels passatgers i l'aerolínia no pot certificar si eren realment els viatgers que havien de volar.

L'Imserso, "una pel·lícula de suspens"

En al roda de premsa en el marc de la jornada 'El turisme davant una nova era' organitzada per ACAVE, Sarrate ha lamentat que la reactivació de l'Imserso s'hagi convertit en una "pel·lícula de suspens" i que no tinguin cap notícia sobre el procés d'adjudicació a les agències encarregades de contractar els viatges.

"Estem a 7 d'octubre i ningú sap res. No tenim cap notícia, ni bona ni dolenta", ha subratllat el president d'ACAVE, que també ha mostrat la seva disconformitat per la reducció de les places en un 13%.

Ha recordat que també es tracta d'una iniciativa per mantenir 90.000 llocs de treball entre octubre i maig en establiments hotelers de zones turístiques i que el 100% es contracta a través d'agències de viatge. En aquest context, espera que el procés d'adjudicació no s'impugni i ha dit que no espera que els viatges es reprenguin abans del 2022.