Les empreses gironines del metall critiquen que una llei franquista els impedeix formar i contractar estudiants d’FP que siguin menors d’edat. La situació no és nova, però s’ha agreujat perquè el sector té feina i com que no hi ha prou mà d’obra, ha de rebutjar comandes. La llei, que data del 1957, diu que els joves d’entre 16 i 18 anys no poden fer servir maquinària que pugui suposar riscos. Això ja frena que les empreses els agafin per fer pràctiques, perquè no se la volen jugar. «Però si els contractes, fins als 18 anys no poden fer res més que escombrar el taller», critica el gerent de Metall Girona, Ferran Sellabona. «A punt d’entrar al 2022, una llei així no té cap mena de sentit», afegeix el president de la patronal, Manel Xifra.

Arreu de comarques gironines, hi ha més de 600 empreses metal·lúrgiques. El sector és ampli, i inclou des de petites serralleries fins a grans fabricants de maquinària i mecanització, passant per foneries, empreses de tancaments, instal·ladors de PVC i alumini. D’aquestes, 250 empreses s’agrupen sota el paraigües de la patronal Metall Girona. Aquí hi ha les grans indústries, que concentren el gruix dels treballadors (la patronal en suma entre 7.500 i 7.700). El gerent de Metall Girona explica que al sector hi ha feina, i que «si ara mateix tinguéssim entre 350 ó 400 treballadors formats, al cap d’una setmana tots estarien treballant en alguna empresa».

El problema amb què es troben, però, és que no hi ha mà d’obra qualificada. I que una llei franquista de riscos laborals, que data del 1957, fa que no puguin contractar joves d’entre 16 i 18 anys que estiguin fent una FP dual. «Prohibeix que els menors facin tota una sèrie d’activitats dins l’entorn industrial i que pràcticament no puguin tocar eines o maquinària», critica Manel Xifra. «En ple segle XXI, aquest decret llei no té cap mena de sentit», diu el president de la patronal. I precisa: «Tasques que ara fa set dècades podien ser perilloses, avui dia amb els procediments i la maquinària actuals, es poden fer de manera segura i còmoda».

D’entrada, això ja suposa un fre a l’hora de fer pràctiques a les empreses. «Limita l’aprenentatge i fa que molts empresaris ja no vulguin agafar estudiants d’FP dual en pràctiques si són menors; perquè el risc que corren davant qualsevol incident, amb aquesta llei a la mà, podria arribar a tenir conseqüències penals», concreta el president de Metall Girona.

Escombrar el taller

Ferran Sellabona explica que, tot i que durant les pràctiques l’estudiant d’entre 16 i 18 anys està «protegit», sí que les empreses es veuen «limitades per por a deixar-los agafar segons què». A més, el gerent lamenta que, arran d’aquesta llei, contractar joves menors d’edat mentre estudien l’FP fa que, a la pràctica, «fins que no tinguin 18 anys no puguin fer pràcticament res apart d’agafar una escombra i netejar el taller».

La problemàtica amb què es troben les empreses metal·lúrgiques gironines no és exclusiva del sector. N’afecta d’altres, i s’estén arreu de l’Estat. Però la patronal critica que, arran d’aquesta llei del 1957, a la demarcació hi ha empresaris que ja deixin d’agafar comandes perquè no troben personal. I això, quan hi ha estudiants que estan fent una FP dual a qui no poden agafar ja que topen amb aquesta llei franquista.

«Les previsions que té el sector per a aquest 2021 és créixer un 10% en comparació amb el 2019, abans de la pandèmia; i per al 2022, aquests percentatges se situen entre el 15 i el 18%», precisa Sellabona. «Per això, reclamem que es resolgui aquesta problemàtica, perquè poder incorporar aquests joves a les empreses és molt necessari; i precisament, s’estan formant per treballar al sector», hi afegeix.

A imatge d’Alemanya o Suïssa

El president de Metall Girona explica que, precisament, hi ha directives europees que permeten que els menors a partir de 14 anys puguin treballar quan és necessari per a la seva formació. «Si és amb finalitats formatives, poden estar en entorns industrials», diu Xifra. «Països com Alemanya o Suïssa ja ho apliquen, i allà els estudiants tenen un tutor que en tot moment s’assegura que l’entorn en què es treballa és segur», concreta el president.

Per això, Metall Girona reclama que l’articulat d’aquest decret llei «obsolet» es modifiqui. La patronal confia que la tramitació de la nova llei de l’FP, que el Consell de Ministres va aprovar aquest setembre, serveixi per resoldre el clam de les empreses.