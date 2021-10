La plantilla de les oficines centrals de Desigual a Barcelona ha aprovat amb el 86% dels vots a favor instaurar la jornada laboral de 4 dies amb una rebaixa de sou del 6,5%, en una votació organitzada per l'empresa aquest dijous. Segons ha informat la marca de roba, el referèndum ha comptat amb el 98% de la participació dels prop de 500 treballadors que hi tenien dret. D'aquesta manera, els empleats tindran una jornada de dilluns a dijous, incloent tres dies presencials i un de teletreball. Amb tot, sindicats com UGT han carregat contra el procés per no respectar els passos previs necessaris tal com marca l'Estatut dels Treballadors i han amenaçat amb impugnar el resultat als tribunals.

La proposta de Desigual consisteix en una reducció de la jornada laboral de cinc hores, passant de les 39,5 hores setmanals actuals a 34,5 hores. Com a contrapartida, l'empleat percebrà una reducció del sou que serà compartida a parts iguals entre treballador i empresa. A efectes pràctics, això es tradueix en una reducció del sou del 6,5%.

Bona part dels treballadors han votat a les oficines que l'empresa té al Passeig Marítim de Barcelona, mentre que una trentena ho han fet des del centre que el grup té a Viladecans. Per altra banda, una vuitantena d'empleats han optat per delegar el vot, ja que no podien acudir presencialment a la votació.

La plantilla entrevistada reconeix que se sent "molt contenta" pel fet que Desigual hagi optat per una votació. "A primera hora del matí ja teníem gent fent cua; això ja reflecteix les ganes que té la gent de participar", comenta l'Aisha, treballadora del departament de digital i una de les integrants de la mesa. En la mateixa línia s'expressava una de les dissenyadores del grup, Roser Loureiro, qui també destacava la "transparència" de Desigual en tot el procés. "Des del primer moment se'ns va explicar tot molt bé; sabíem que hi havia una reducció de jornada i una reducció de salari, però també ens podíem dirigir a un equip de persones per resoldre altres dubtes", comenta.

De fet, la proposta de Desigual es va donar a conèixer a principis de setembre. Durant aquestes darreres setmanes, l'empresa ha impulsat una prova pilot perquè els treballadors coneguessin de primera mà com els afectaria el nou horari i com es reestructuraria l'organització.

Dubtes per part dels sindicats

En canvi, el sindicat UGT ha carregat contra el procés perquè consideren que no s'ha fet d'acord amb el que marca l'Estatut dels Treballadors. En concret, acusen Desigual de "saltar-se la negociació col·lectiva" i d'escollir "a dit" els membres de la mesa que havien de negociar durant 15 dies les condicions de la reducció d'hores de feina. Segons el sindicat, han de ser els treballadors els que trien qui els representa en la negociació, en cas que no tinguin comitè d'empresa.

D'altra banda, ha apuntat que durant la prova pilot que es va dur a terme per provar com funcionava la jornada de quatre hores els treballadors van assegurar que la "càrrega de feina és molt superior". A més, l'organització sindical qüestiona les garanties que ofereix la votació, on s'ha permès el vot per correu o delegat als 502 empleats. "Qui controlarà la votació és la mateixa empresa, que l'ha aplicat de manera unilateral", ha lamentat abans d'afegir que "tot és un despropòsit". En cas que el resultat sigui 'sí', el sindicat impugnarà el procés i acudirà a la justícia.

Per la seva banda, Comissions Obreres (CCOO) s'ha mostrat "recelosa" davant la proposta, ja que no ha sorgit d'un procés de negociació amb els treballadors. "Si entrem al detall és possible que trobem forats que podríem evitar mitjançant un procés de participació real dels sindicats", ha comentat el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, en declaracions a l'ACN.