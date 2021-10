Els ERTO han estat una de les mesures estrella de l’escut social desplegat pel Govern durant aquesta pandèmia i un pilar que ha arribat a sostenir en els moments més durs de la mateixa 3,5 milions de llocs de treball. Això és un consens estès tant entre empresaris com entre treballadors, i per finançar-los l’erari públic ha assumit un cost extraordinari. Malgrat això, feta la llei, feta la trampa, i milers de companyies han abusat i abusen d’aquesta mesura per descarregar part dels seus costos a les arques públiques.

La nova pròrroga dels ERTO fins al 28 de febrer pactada entre el Govern, patronal i sindicats pretén posar el focus a perseguir aquests fraus. Des de març del 2020 fins al setembre del 2021 la Inspecció de Treball ha detectat un total de 5.703 infraccions en empreses, per les quals ha imposat multes i requeriments per valor de 27 milions d’euros, segons dades sol·licitades per El Periódico, del mateix grup editorial que el Diari de Girona, al Ministeri de Treball.

El volum de recursos públics per habilitar a les empreses una alternativa a l’acomiadament i blindar amb un mínim d’ingressos els treballadors afectats ha costat fins al moment 22.800 milions d’euros a l’Estat, entre prestacions i exoneracions de quotes a la Seguretat Social, segons dades remeses pels ministeris competents. Per posar en context, el SEPE va gastar en tot el 2019 un total de 19.022 milions d’euros en subsidis i prestacions.

Per mirar de minimitzar el nombre d’empreses que pretenen aprofitar-se d’aquests recursos de manera frauduenta, la Inspecció de Treball manté, en la mesura que els seus efectius l’hi permeten, una campanya per perseguir aquests enganys. En aquest sentit, fins ara ha finalitzat un total de 34.591 inspeccions, 5.703 de les quals han acabat amb una acta d’infracció. És a dir, els inspectors de treball detecten frau en una de cada sis empreses que investiguen.

El frau més habitual que detecta la «policia laboral» en les seves actuacions és el de treballadors que estan en ERTO una part o la totalitat de la seva jornada, però l’empresa igualment els fa anar a treballar, segons coincideixen les portaveus dels sindicats d’inspectors UPIT i SITSS. En principi les empreses han de comunicar al SEPE aquells treballadors que passen d’estar suspesos a activats i quines hores tornen a treballar. Tanmateix, no totes ho fan, i algunes aprofiten per descomptar-se la meitat de les cotitzacions, però fan treballar tota la jornada als seus treballadors.

Altres fraus recurrents són els vinculats amb la vulneració dels compromisos d’ocupació associats a la recepció d’ajudes.