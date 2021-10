La creació d’empreses a la província de Girona recupera el ritme d’abans de la pandèmia, segons les dades provisionals de l’Estadística de Societats Mercantils de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del passat mes d’agost. De fet, des de principis d’any s’han constituït 1.088 empreses, un augment de 7,3% respecte a les que s’havien creat del gener a l’agost el 2019, en absència de la pandèmia. Unes dades que semblen refectir la recuperació del dinamisme al sector empresarial gironí.

Concretament, durant l’agost d’aquest any s’han creat 109 empreses, un 51,38% més en comparació a les que es van crear el mateix any de l’any anterior -quan se’n van constituir 72-. Per altra banda, l’evolució del capital injectat pels grups empresarials nous es mostra aquest mes negativa, amb una disminució del 28%, descendint dels 4,69 milions d’euros de l’agost del 2020 -quan es van crear 72 empreses- als 3,37 milions actuals. Tanmateix, el capital mitjà també descendeix i passa dels 65.097 d’un any endarrera a 30.899 euros, significant una baixada del 52%.

A l’altra banda de la balança, les dissolucions d’empreses segueixen en augment respecte al mes d’abril i s’igualen a les dades obtingudes al març, amb 48 baixes -la gran majoria per voluntat-. Una dinàmica similar a la prepandèmica, ja que les xifres de societats dissoltes des de principi d’any, comparada amb la dels mateixos mesos del 2019, és molt similar (386 i 368). Malgrat això es trenca la tendència des del mes de febrer i Girona es col·loca en la província catalana amb més empreses dissoltes, amb Barcelona al darrere amb 42.

A escala catalana, durant el mes d’agost va créixer un 30,4% respecte al mateix mes de l’any passat, fins a les 1.343. El capital subscrit va ser de 44,1 milions d’euros. D’altra banda, 489 societats van ampliar capital per valor de 269,7 milions d’euros. Pel que fa al nombre d’empreses dissoltes a l’agost, es va situar en les 115, un 36,9% més respecte al mateix mes del 2020. D’entre aquestes, 88 ho van fer de manera voluntària, 13 com a resultat d’una fusió i 14 per altres motius.

En el conjunt de l’Estat, a l’agost es van crear 6.309 societats mercantils, un 9,7% més que en el mateix mes del 2020. El capital subscrit va ser de 44,1 milions d’euros, i del total, cinc eren societats anònimes amb un capital subscrit de 2,28 milions d’euros, i 1.338 eren societats limitades amb un capital subscrit de 41,87 milions d’euros. D’altra banda, 489 societats van ampliar capital per valor de 269,7 milions d’euros. D’aquestes, 24 eren societats anònimes, que van ampliar capital per valor de 59,3 milions, i la resta -465- societats limitades, que van créixer amb un capital de 21,4 milions. Pel que fa al nombre de societats dissoltes a l’agost, es va situar en les 115, un 36,9% més respecte al mateix mes del 2020.

Per comunitats, Catalunya es va situar com el segon territori de l’Estat en creació d’empreses, només superat per la Comunitat de Madrid, amb 1.419 (+15,6%), i Andalusia, amb 963 (-7,8%). Quant a les dissolucions, la Comunitat de Madrid va liderar la llista a l’agost, amb 398 (+5,3%), Andalusia, amb 210 (+37,3%) i Catalunya, amb 115 (+36,9%).