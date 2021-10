Com diversificar les carteres amb inversions alternatives és la pregunta que es fan molts estalviadors i inversors. Per tractar de resoldre aquest dubte Renta 4 Banc ha organitzat el II Cicle Nacional de Conferències per a Inversors. Organitzada per Prensa Ibérica i Diari de Girona, dimarts passat es va celebrar un webinar sobre el tema en el qual diferents experts van aportar la seva experiència. Hi van participar Silvia Senra, membre de l’equip de vendes de BlackRock Espanya, Andorra i Portugal; Ulla Llama, VP de Vendes de BNY Mellon IM España; Mario González-Pérez, managing director-business development a Espanya i Portugal de Capital Group; i Antonio González, de l’equip de Gestió d’ Actius de Renta 4 Banc.

La primera part de la sessió es va destinar a analitzar la situació actual de l’economia i els mercats per tal de donar eines als inversors per construir les seves carteres.

Mario González-Pérez, de Capital Group, va apuntar que la majoria de variables són positives: recuperació d'ocupació, creixement econòmic, beneficis empresarials. També va apuntar a alguns riscos, com el fet que en economies desenvolupades com els EUA encara hi ha un 35% de la població no vacunada contra la Covid. «En els darrers mesos hem refrescat paraules del diccionari que havíem oblidat, com inflació, conjuntural, pujada de tipus d’interès... La gran pregunta és «què passarà amb la inflació», va comentar. Segons la seva opinió, les taxes d’inflació elevades seguirà durant 12 o 18 mesos mesos, però va afirmar que és un escenari que «pot arribar a ser una mica positiu per a les economies a nivell global».

Silvia Senra, de BlackRock, va posar el focus en la Xina, assegurant que, malgrat la volatilitat recent per casos com el col·lapse d’Evergrande, és un mercat que cal tenir molt en compte. «A dia d'avui, Xina té un pes molt baix tant en els índexs de referència com en la cartera dels clients. Tenim la convicció que això ha de canviar, per tres raons: la creixent importància de Xina en l'economia mundial, l'èmfasi en la qualitat d'aquest creixement, i perquè té una prima de risc molt atractiva en un món on l'escassetat de rendes és un fet».

Per a Ulla Llama, de BNY Mellon IM, la recuperació econòmica ha d’afrontar problemes com la crisi mundial dels semiconductors, la congestió del trànsit marítim, l’escassestat de mà d’obra, o els preus de l’energia. Tot això «fa pujar els preus i llasta la recuperació», tot i que va mostrar-se convençuda que són obstacles que es poden superar.

Antonio González, de Renta 4, va explicar que, «tot i que durant el setembre s'ha passat un entrebanc, que ha provocat una caiguda de la renda variable, les perspectives són favorables a mig termini». Més pròxim en el temps, González va dir que estaven expectants per conèixer els resultats empresarials del tercer trimestre.

Tots els participants en l’acte, van posar de relleu la necessitat de construir carteres diversificades i sòlides així com la necessitat de comptar amb un assessorament professional. « Cal definir molt bé el perfil rendibilitat-risc. És una prioritat, per assegurar-se que les expectatives d’inversió són realistes i que aquest perfil de risc està ben definit i que els inversors hi estiguin còmodes», va comentar Mario González.

Respecte a la necessitat de diversificar les inversions, van apuntar que era un imperatiu amb l’actual entorn de tipus actual. «L’inversor tradicional de renda fixa, acostumat a un entorn de poca volatilitat i a una rendibilitat moderada, ha hagut de buscar alternatives», va dir Silvia Senra.

Per la seva part, Ulla Llama va afegir que «mai hauríem d’invertir tots els diners en un mateix tipus d’actiu, regió o fons». Segons la seva opinió, la renda fixa, sobretot la de governs, que ha estat molt útil per diversificar, però actualment ja no és un refugi. Per això cal anar a buscar altre tipus d'actius.

«És important que en les carteres s’hi introdueixi la inversió alternativa, per exemple amb fons multiactiu en els quals el gestor decideix quina part va renda variable, quina a fixa, fons de fusions i adquisicions, metalls preciosos. Així quan ens cau la renda variable, hi ha una altra part de la cartera que ens subjecta una mica», va afegirAntonio González.

Com a representants d’algunes de les gestores de fons més grans del món, tots ells van presentar un dels seus productes per ajudar a diversificar una cartera amb inversions alternatives.

Ulla Llama proposa el fons BNY Mellon Global Real Return, un fons amb 17 anys d’història que pretén generar una rendibilitat un 4% superior a la taxa d’efectiu. «Té un objectiu definit de rendibilitat i risc, amb un objectiu de volatilitat intermèdia entre la renda fixa i la renda variable. És un fons que pot interessar a inversors conservadors que necessiten assumir una mica més de risc però no tenen prou estómac per invertir en renda variable, però que també resulta atractiu a inversors que ja tenen molt risc en cartera i que volen reduir o compensar el seu risc però no volen anar a la renda fixa de governs, per exemple. És un fons mix, multiactiu, de gestió tradicional. És un fons que aporta molta flexibilitat, que ens permeten adaptar-lo a la volatilitat dels mercats», va explicar.

Mario González-Pérez va proposar invertir en el fons Capital Group Global Allocation. És un fons mixt que inverteix en renda variable global, en renda fixa global i en liquiditat. «El fons té deu anys d’experiència, i es tracta d’un fons moderat, ideal per a clients convervadors. Ha donat una rendibilitat mitjana, després de comissions, del 7,2% amb una volatilitat inferior a la resta de fons mixtos de la categoria i que està molt ben qualificat en els rànquings», va explicar. Segons la seva opinió, és un fons «destinat a estalviadors i inversors conservadors, per a gent que vol tenir exposició al creixement de la renda variable però amb una pòlissa d’assegurances: si el mercat cau, aquest fons cau poc, mentre que en moments de recuperació puja més ràpid».

Finalment, Silvia Senra, de BlackRock va proposar el fons BSF Global Event Driven, que s’emmarca en la categoria dels alternatius líquids, en aquest cas de retorn absolut. «L’estratègia de la inversió està enfocada a aprofitar o arbitrar ineficiències en qualsevol esdeveniment corporatiu (fusions i adquisicions, OPAs, canvis en la direcció de la companyia, etc.) i té la flexibilitat per invertir en qualsevol tipus de catalitzador o tipus d’esdeveniments corporatius», va comentar. Es va llançar l’agost de 2015 i ja té més de 6.500 milions d’actius sota gestió, la major part als Estats Units. Des del seu llançament acumula una rendibilitat del 33% i cada any ha tingut rendibilitat positiva.

Finalment, Antonio González, de l’equip de Gestió d’Actius de Renta 4 Banc, va destacar quedes de la seva entitat ofereixen tot tipus de fons de gestores internacionals. «Per a seleccionar-los, primer fem una anàlisi quantitativa on mirem sobretot paràmetres de rendibilitat i de risc. Després fem una anàlisi qualitativa, on demanem informació sobre els fons per intentar entendre’ls una mica més, mirem el posicionament actual i a llarg termini».

«Hi ha una correlació inversa entre coneixement financer i edat»

A l'inici de l'acte, el director de Diari de Girona, Josep Callol, va donar la benvinguda als participants en la jornada organatizada per Prensa Ibérica i Renta4 Banco, destacant la qualitat dels experts que hi participaven. Així mateix va explicar que després dels moments complicats que s’havien viscut arran de la crisi derivada de la Covid-19 i de la volatilitat que experimenten els mercats hi ha molts inversors que busquen alternatives als productes més tradicionals. Per aquest motiu, va celebrar que hi hagi jornades amb aportació d’arguments, dades i estratègies d’inversió que siguin profitoses per als inversors.

De la seva banda, Jordi Carlas, responsable de l’Oficina Renta 4 Girona, va destacar que amb els tipus d’interès a zero i amb una inflació cada vegada més alta, cal buscar alternatives i no hi ha més remei que apostar per aquest tipus de vehicle d’inversió, sobretot per la renda varible». També va comentar el perfil de l’inversor tipus a Espanya, «molt conservador». Hi ha una correlació inversa entre coneixement financer i edat. A Espanya, els inversors de menor edat solen tenir major coneixement financer i menys aversió al risc. En canvi, per norma general, quan més gran és l’inversor, menys coneixement té i l’aversió al risc augmenta.