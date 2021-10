El preu dels aliments bàsics s’ha situat al setembre en el nivell més alt de l’última dècada, segons l’índex elaborat per l’Organització de Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), que va advertir ahir que la collida rècord de cereals esperada en 2021 serà insuficient per a cobrir la demanda del mercat. Al setembre, l’índex de preus dels aliments de la FAO es va situar en una mitjana de 130 punts, és a dir, 1,5 punts (+1,2%) més que a l’agost i 32,1 punts (+32,8%) més que en el mateix mes de l’any passat, impulsat en gran part per l’encariment de cereals i olis vegetals, juntament amb les pujades dels preus dels productes lactis i del sucre, mentre que els preus de la carn es van mantenir estables.

En el cas dels cereals, el subíndex corresponent va registrar al setembre una mitjana de 132,5 punts, amb una pujada del 2% respecte d’agost i del 27,3% anual, impulsat per la pujada dels preus mundials del blat, amb una alça del 4% mensual del 41% interanual. «La reducció de les capacitats d’exportació, enmig d’una forta demanda mundial, va mantenir la pressió a l’alça dels preus internacionals del blat», va explicar l’agència.

Així mateix, també van pujar els preus de l’arròs i els de l’ordi, mentre que els preus mundials del blat de moro van romandre en general estables, amb una pujada de tan sols el 0,3% respecte a agost, encara que gairebé un 38% per sobre dels seus nivells de setembre de 2020. Per altra banda, el subíndex dels olis vegetals va registrar al setembre una mitjana de 168,6 punts, la qual cosa suposa un increment mensual de l’1,7% i entorn del 60% respecte del nivell aconseguit l’any passat degut principalment a l’encariment de l’oli de palma i de colza, mentre que les cotitzacions dels olis de soja i gira-sol van disminuir.

Al seu torn, la dada de preus dels productes làctics es va situar en una mitjana de 117,9 punts, un 1,5% més que a l’agost i un 15,2% més que en el mateix mes de 2020, mentre que el subíndex per a la carn va aconseguir els 115,5 punts, pràcticament sense canvis respecte al seu valor revisat d’agost i un 26,3% més que el setembre de 2020. En el cas del sucre, els preus van pujar un 0,6% mensual al setembre i un 53,5% interanual, fins als 121,2 punts.