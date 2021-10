Comissions Obreres de Girona ha rebutjat de manera rotunda la petició que feia aquesta setmana el sector del metall de les comarques gironines per poder contractar estudiants d’FP dual menors d’edat i suplir d’aquesta manera la ma manca de mà d’obra que els empersaris estarien detectant. Per al sindicat, aquest és un col·lectiu de treballadors reconegut com a «vulnerable i que requereix protecció». Belén López, secretàia general de CCOO de Girona, assegura que les declaracions fetes per la patronal del Metall de Girona, on demanava poder contractar aquest perfil d’estudiant d’FP per reforçar la manca de mà d’obra al sector, són «molt desafortunades». «Compartim i reivindiquem que hi ha determinats perfils al sector que costen de cobrir i sabem que és necessària una oferta formativa que s’adapti a les necessitats de la metal·lúrgia, però estem completament en contra de canviar una llei que protegeix els drets dels menors», declara.

López remarca que els i les joves d’entre 16 i 18 anys formen part d’un col·lectiu de treballadors que se’ls prohibeix la manipulació de maquinària perillosa, entre altres aspectes, per a la seva protecció, i declara que «no entén» perquè demanen que aquest perfil pugui ser contractat quan hi ha actualment un 40% d’atur juvenil a Catalunya. «Hi ha molta gent major d’edat que podria fer aquesta feina», proposa la dirigent sindical. «Hi ha manca de professionals, però la manera de solucionar-la no és amb joves d’entre 16 i 18 anys, s’hauria de buscar les necessitats dels perfils i oferir ofertes perquè majors d’edat a l’atur puguin formar-se i cobrir els llocs de treball», afegeix.

Sobre les declaracions que feia a ACN el gerent de Metall Girona, Ferran Sellabona, lamentant que els joves fins als 18 anys no poden fer «res més que escombrar el taller», la secretària general de CCOO considera que hi ha «moltes altres» tasques que no són la manipulació de maquinària perillosa que poden realitzar aquests estudiants d’FP dual per formar-se.

Per altra banda recalca que dins la seva formació acadèmica ja hi consten determinades pràctiques en tallers al mateix centre educatiu -on són supervisats i controlats a l’hora de manipular les màquines- i «quan van a empreses han de veure a la pràctica el que han après al taller».

Una llei «franquista» del 1957

El decret llei «franquista» de riscos laborals que Metall Girona vol que es modifiqui data del 1957. La patronal ha expressat que confia que la tramitació de la nova llei de l’FP, que el Consell de Ministres va aprovar aquest setembre, serveixi per resoldre la petició de les empreses. «Per evitar que aquesta nova llei es quedi en bones intencions, i per als sectors industrials sigui tan sols un assaig sobre paper i una fugida cap endavant, abans que res cal trobar una solució al marc jurídic de prevenció de riscos del menor», subratllen des de Metall Girona.

Per la seva banda, CCOO de Girona s’oposa a aquesta abolició normalitat i rebutgen que «s’hagin de perdre drets per cobrir necessitats d’un sector». «La solució recau en altres aspectes», postil·len des del sindicat.