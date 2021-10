En el passat es parlava del «transport», sempre ventafocs de l’activitat econòmica i més vinculat a l’acció que a la planificació i l’estratègia. Més tard va guanyar pes el concepte de «distribució», però la irrupció d’internet i les tecnologies de la informació va descobrir els estalvis possibles derivats del magatzem i la gestió de mercaderies. El concepte de logística va guanyar pes en la lògica empresarial.

El boom del comerç electrònic ha contribuït finalment a situar la logística al centre de les estratègies organitzatives d’àmplies mires i els seus escassos professionals especialitzats com a peça valorada de les organitzacions. La logística va facturar 74.685 milions d’euros el 2019 segons dades de la patronal UN, el 6% del PIB. Però el 2020, amb la pandèmia i la caiguda de sectors com el tèxtil, l’hostaleria i la restauració, l’activitat va caure al voltant d’un 40% segons estimacions. Però el comerç electrònic va créixer un 9,3% i va compensar parcialment la situació. Però al marge de xifres, la logística ha seguit incrementant el seu protagonisme.

El president del Gremi de Transport i Logística de la patronal Cecot, Antonio Martínez, reconeix que en els últims anys s’ha produït un transvasament o reinvenció de l’activitat. Les potents empreses de transport van desaparèixer a Espanya per l’increment de costos i la necessitat de grans inversions en magatzems. Segons la seva opinió, la rendibilitat s’ha traslladat del transport pur a l’activitat logística, el benefici s’ha traslladat a l’emmagatzematge. Els grans gegants internacionals del sector com Amazon o Aliexpress són líders tecnològics que no guanyen en la distribució, guanyen en l’emmagatzematge. El procés d’entrega és només una part de tot un procés global en el qual les grans empreses guanyen pes.

El comerç electrònic ha estat el detonant del gran creixement de la logística dels últims anys. Massimo Marsili, director general d’XPO per al Sud d’Europa i el Marroc, preveu que l’activitat de la companyia de transport aquest any superi els nivells del 2019. «Hem notat un repunt important en els sectors més dinàmics, bàsicament relacionats amb el comerç electrònic i el servei d’entregues nocturnes per recollida en botigues en menys de 24 hores a grans clients del sector de la moda, així com els lliuraments a domicili que cobrim amb el nostre servei last mile, que ha crescut un 70% respecte l’any passat», explica Marsili. Segons la seva opinió, el desenvolupament de la tecnologia en el transport serà clau per introduir nous serveis de valor afegit. Aquesta injecció de tecnologia, a més de restringir el sector logístic i de transport a les firmes que són més potents, permetrà optimitzar els costos de transport, evitar quilòmetres per a res i minimitzar l’impacte mediambiental.

Grans naus

Prologis és un d’aquests actors del sector logístic especialitzats en la construcció clau en mà de naus i magatzems moderns. Els nivells d’ocupació estan en nivells màxims, per sobre del 96%. En fonts de la companyia destaquen que el canvi estructural del sector es produeix a nivell mundial. La firma impulsa noves plataformes logístiques a Europa de mida respectable. Un exemple són les promocions a Holanda amb superfícies de 48.400 metres quadrats i de 35.200 metres quadrats. És el temps de grans centres logístics i instal·lacions empresarials altament tecnificades.

Les causes de l’increment de superfície industrial per a l’emmagatzematge i aquest major protagonisme de la logística cal buscar-lo en dos factors impulsats per la crisi pandèmica de l’any passat. D’una banda, la menor fiabilitat de les cadenes de subministrament des d’Àsia, i de l’altra l’increment dels preus de les matèries primeres i els nòlits.

Alberto Ojinaga, director general de la firma de moda Desigual, assegura que el preu dels nòlits des d’Àsia s’han multiplicat fins per set respecte abans de la pandèmia de coronavirus: «Nosaltres produïm més del 50% a la Xina i els preus dels nòlits no és que s’hagin incrementat un percentatge, és que s’han multiplicat fins per set. Els preus del transport i la fiabilitat de lliurament han empitjorat. Si abans teníem que el 80% dels vaixells de transport arribaven en la data prevista, ara aquest percentatge ha passat a ser del 30%. És un problema sectorial, un drama especialment per al sector tèxtil».

Joan Tristany, director general de l’organització d’empreses exportadores Amec, explica la situació actual que avala el protagonisme de la logística: «S’està produint un fenomen d’escassetat de certes matèries primeres i components com els microxips, errades en la cadena de subministrament i increment del preu dels nòlits des d’Àsia. Aquesta situació està fent que les empreses augmentin els seus estocs, estan augmentant la demanda per tenir un estoc de seguretat més llarg, amb la qual cosa s’agreuja el problema. És una tempesta perfecta: pugen els preus, la gent vol fer més apilament i tenir més estoc i això fa que els preus pugin encara més i que hi hagi més escassetat. Estem en una situació molt complexa, inicialment vam pensar que seria una qüestió molt temporal però en aquest moment no tenim clar quant de temps durarà».

Francisco Aranda, president de la patronal logística UN, dibuixa la situació actual com a resultat d’una conjuntura específica: «Gairebé tot es pot explicar a través de la llei de l’oferta i la demanda, i això és el que està passant. Quan es declara la pandèmia l’oferta de productes i serveis es tanca absolutament, però d’altra banda la demanda, gràcies al comerç electrònic, creix de forma espectacular, mai vista ni imaginada. Quan l’oferta i la demanda tenen una relació desequilibrada però més o menys racional amb el temps es van ajustant, però quan es produeixen canvis tan profunds es dóna la situació que hi ha en aquest moment».

El sector del transport per carretera també pateix. Per a Martínez, el problema més important que té la logística a hores d’ara, a nivell europeu, és la falta de conductors. Explica que la competència de conductors estrangers ha desplomat els salaris. «El mínim a què s’hauria vendre un transport amb tràilers en una ruta europea és de 1,30 euros el quilòmetre. Els costos estan al voltant de 1,10 euros, ja que s’estan venent càrregues a 70 o 80 cèntims», explica.

La recta final del lliurament de productes és un dels elements més ineficients de la cadena logística i objecte d’una de les batalles empresarials més atractives. El líder, Amazon, assegura que ha invertit més de 6.800 milions d’euros a Espanya des del 2011, generant més de 12.000 llocs de treball. Preveu tenir una plantilla de 15.000 persones a finals del 2021, després de diverses obertures de magatzems.