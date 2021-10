L’escalada de preus energètics no només està disparant les factures que arriben a final de mes a les llars, sinó que sectors tractors de l’economia, com la indústria, també estan patint en els seus balanços aquest encariment. Els industrials catalans estan vivint fins fa mesos un augment dels seus costos energètics, un fet que, sumat a l’escassetat de determinades matèries primeres, està afectant les seves produccions i els obliga repercutir aquesta escalada en els seus preus.

Aquest no és un fenomen circumscrit exclusivament a la geografia catalana, a tota Espanya el sector secundari pateix del mateix pes mort, la qual cosa ja es nota en les dades macroeconòmiques: la indústria espanyola acumula tres mesos de reculades; tot i l’avanç d’altres sectors. La indústria catalana i espanyola veu reivindicant des de fa temps que els preus que paga per l’energia li restin competitivitat respecte a Europa.

Segons dades del baròmetre d’Associació d’Empreses amb Gran Consum Energètic (AEGE), les companyies espanyoles paguen actualment el megavat/hora a una mitjana de 113,8 euros; enfront dels 107,8 euros de França o els 98,4 euros d’Alemanya. Una cosa no conjuntural, perquè des del 2013 fins ara Espanya sempre ha pagat més que Alemanya o França; amb major o menor diferència. «Després de la crisi del 2008 vam veure com a proveïdors nostres relocalitzaven fàbriques a Alemanya, malgrat els majors costos laborals, perquè allà els compensaven part del cost de l’energia», recorda la directora de Coatresa.

Frenada productiva

L’encariment dels costos energètics està tenint un efecte directe en la producció del sector. Les últimes dades de l’Índex de Producció Industrial de l’INE revelen que l’activitat del sector encadena des de l’agost tres mesos seguits amb lleus reculades. En part per l’energia i per l’escassetat de determinades matèries primeres. El clar exemple està en el sector de l’automoció, que travessa una tempesta perfecta a causa de la falta de xips semiconductors. L’automoció viu en un peix que és mossega la cua, perquè s’atura per falta de matèries i a la vegada paga més electricitat perquè ha d’arrencar i parar la maquinària amb major freqüència.