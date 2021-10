Comunitats autònomes com València, Castella-la Manxa, Catalunya, Múrcia i Balears, les que tenen un major percentatge de deute sobre el seu PIB, esperen un ràpid alleujament de la seva càrrega per part de l’Estat. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va obrir la porta a fer-ho en el ple del Congrés del 22 de setembre. «Quan abordem el model de finançament autonòmic, haurem d’abordar el deute acumulat i veure què passa amb el deute», va dir Montero al diputat de Compromis, Joan Baldoví, que havia sol·licitat la compareixença de la ministra en relació amb els problemes financers de València. La ministra no va aclarir com s’abordarà el problema del deute acumulat, però si va vincular el possible alleujament a situacions d’infrafinançament de comunitats com València i Múrcia, a les quals va citar. «Comparteixo amb vostè que aquest insuficient finançament ha generat, almenys, si no tota, una part molt important del deute de la Comunitat Valenciana», va dir Montero a Baldoví. «I és obvi que a la Comunitat Valenciana l’infrafinançament s’ha convertit en deute i que a Múrcia l’infrafinançament s’ha convertit en deute», va afegir.

Catalunya és la comunitat amb major volum de deute en xifres absolutes, amb un total de gairebé 81.900 milions, equivalents al 37,1% del PIB regional. Més del 75% del deute públic català està contreta amb l’Estat, a través dels mecanismes estatals de facilitat financera, com el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). La qualificació del deute català, en zona de «bo escombraries», impedeix l’accés als mercats financers de la comunitat. Després de la reforma del finançament autonòmic de 2009 (que el Govern de Rodríguez Zapatero va pactar amb el Govern tripartit de José Montilla) la ràtio de finançament per habitant ajustat (segons el concepte propi del model autonòmic) que rep Catalunya se situa entorn de la mitjana o lleugerament per damunt. Per a un índex mitjà de 100 punts, el finançament per habitant a Catalunya només va caure per sota dels 98 punts en els anys 2013 i 2014. Amb tot la comunitat catalana també esgrimeix una demanda d’alleujament de deute vinculat a un infrafinançament.