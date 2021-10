Més de 32.000 persones van visitar el passat cap de setmana alguna de les 150 explotacions agroalimentàries distribuïdes per tot Catalunya que van obrir les portes per donar a conèixer el dia a dia d’aquest sector i descobrir l’origen dels aliments que consumim.

Organitzada per la Generalitat, la iniciativa va tornar en aquesta edició a oferir visites presencials, adaptant-se als requeriments de salut que obliga la pandèmia. «Benvinguts a Pagès, La Festa», com es coneix l’experiència, pretén «reconnectar» els ciutadans amb les persones que treballen la terra i amb els animals, i permetre que coneguin amb més detall com funcionen les explotacions agrícoles a través de visites guiades gratuïtes.

En un comunicat, la Generalitat va destacar que els pagesos «fan una valoració molt positiva del cap de setmana en el qual van ser protagonistes, divulgant el seu dia a dia, i van posar en valor la importància que té el sector primari».

A més de la participació de les granges, 200 allotjaments rurals van fer ofertes especials, així com 200 restaurants proposats pels propis agricultors per cuinar productes de proximitat i de temporada.

La majoria de les explotacions agroalimentàries de les comarques de la província de Barcelona (Bages, Anoia, Osona, Berguedà i Maresme) van veure com s’esgotaven les reserves per a les visites, i algunes van duplicar i fins i tot triplicat els grups que s’oferien inicialment a rebre.

Entre les experiències, van destacar visites al Pirineus per descobrir els processos d’elaboració de la llet, els formatges o els embotits, i a la Terra Alta i les Garrigues, per conèixer els cellers i participar en tastos de vins o d’olis. A partir d’ara, el projecte oferirà experiències similars de pagament per tot Catalunya, amb itineraris que poden ser d’un dia o dos.