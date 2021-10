En els últims dies, després de la crisi de preus de la llet, hem llegit que els ramaders lactis han acusat certes indústries de «pretendre quedar-se» amb els «insuficients» cèntims que ha pujat la llet en la distribució. I han estat clars en denunciar que aquests «cèntims que ha pujat la llet en els lineals se’ls estan quedant algunes indústries».

Recordem que fa uns dies algunes cadenes de la distribució anunciaven una pujada de la llet de vaca de 2 a 4 cèntims en els seus lineals. L’anunci era rebut amb escepticisme per part dels ramaders, que tot i això el van valorar com un pas positiu. No obstant això, poques setmanes després certes indústries làcties estan «pretenent quedar-se» aquest lleu increment que paga el consumidor als ramaders, que afronten importants pujades de costos.

«Serem contundents», assegurava una d’aquestes organitzacions, que ja es plantegen seguir amb les mobilitzacions a les portes d’indústries i cadenes de la distribució per assenyalar els culpables d’aquesta situació que es detecta en els lineals i que està «ofegant» els ramaders lactis. Xifren en més de 120 milions d’euros les pèrdues del sector en el que va d’any. La llet a Espanya en origen es va situar al juliol en els 33,4 cèntims per litre, per sota de la mitjana europea (0,37 euros per litre) i molt per sota dels 0,378 euros per litre de França o els 0,39 d’Holanda.

D’altra banda, els costos de producció s’han disparat, de mitjana, 3 cèntims per litre, i en algunes zones fins a 6 cèntims.