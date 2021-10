Les llars espanyoles van situar en el segon trimestre la seva taxa d’estalvi en el 18,9% de la seva renda disponible, taxa que s’ha reduït més de 12 punts respecte la registrada al mateix trimestre de 2020 (31,5%) després de disparar-se la seva inversió i animar-se el consum amb la fi del confinament i la moderació de les restriccions, segons va informar recentment l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, la taxa d’estalvi de les llars va assolir el 8,8%, el que suposa el seu valor més baix des de l’últim trimestre de 2019. És la primera vegada que baixa del 10% des de l’arribada de la pandèmia.

Les famílies espanyoles van estalviar entre abril i juny un total de 38.524 milions d’euros, un 37,2% menys que el mateix període de 2020, i van elevar la seva despesa en consum un 24,1%, fins als 165.189 milions d’euros després d’augmentar la seva renda disponible un 5%, fins als 204.308 milions d’euros.

L’estalvi generat per les llars va ser suficient per a finançar la inversió que van realitzar al segon trimestre (12.898 milions d’euros, un 120,4% més), fet pel qual van mostrar una capacitat de finançament de 24.692 milions d’euros, davant dels 55.258 milions del mateix trimestre de 2020. Durant el segon trimestre de l’any, l’economia espanyola va mostrar una capacitat de finançament de 5.481 milions d’euros, xifra que equival a l’1,8% del PIB i que duplica la del mateix trimestre de 2020 (2.713 milions, equivalents al 1,1% del PIB).

Aquest resultat és conseqüència de la capacitat de finançament registrada per les llars, les institucions financeres i les empreses durant el segon trimestre, en contrast amb el dèficit mostrat per les Administracions Públiques (AAPP), motivat per les despeses i ajudes associades a la crisi sanitària.

Eliminant els efectes estacionals i de calendari, la capacitat de finançament de l’economia espanyola va ser del 0,8% del PIB al segon trimestre, una dècima més que al trimestre anterior. Segons l’INE, les administracions van presentar una necessitat de finançament entre abril i juny de 32.672 milions d’euros, davant del dèficit de 61.590 milions d’euros del mateix trimestre de 2020.

Necessitat de finançament

Si s’eliminen els efectes estacionals i de calendari, la necessitat de finançament de les Administracions Públiques es va situar en el 7,3% del PIB trimestral, 1,2 punts menys que en el trimestre anterior. L’INE estima que la renda nacional bruta de l’economia es va situar al segon trimestre en 300.547 milions d’euros, un 19,5% superior a la registrada el segon trimestre de 2020, període afectat pel confinament i la paralització de l’activitat. Per part seva, la renda nacional disponible bruta va ascendir a 297.141 milions d’euros, un 19,4% més que l’any anterior.

D’acord amb aquesta estadística, a més de les llars, també van presentar superàvit al segon trimestre les institucions financeres i les societats no financeres.

En concret, les institucions financeres van presentar una capacitat de finançament de 5.454 milions d’euros, per sobre dels 3.583 milions del segon trimestre de 2020.

Per la seva part, les societats no financeres van registrar una capacitat de finançament de 8.007 milions d’euros, superant els 5.462 milions del segon trimestre de l’any passat.