Vicente Boluda Fos no para de visitar ports a Espanya i a tot el món. Veu negoci en tot el que sura al mar. L’últim port on acaba de desembarcar és Maldive’s i estudia projectes a la Xina i a Timor Occidental.

La recuperació econòmica pren impuls. Com es veu des del mar?

Agafa impuls en gairebé tots els sectors després de la pandèmia,tot i que existeixen encara núvols a l’horitzó, com la pujada dels nolis o el cost de l’energia. Els béns importats seran cada vegada més cars perquè les despeses del transport es disparen. Les empreses haurien de localitzar-se on hi ha els consumidors. No entenc per què totes les fàbriques de microxips són a l’Àsia. Això encareix en gran nivell els costos de les empreses d’Europa i els Estats Units. A més, al 2002 entren en vigor els impostos especials per als vaixells per les emissions de CO2. El cost dels combustibles podria créixer un altre 30% o 40%. Seguidament, els nolis seguiran augmentnt i això afectarà tot el comerç exterior.

Quines lliçons ens deixa la pandèmia?

Desgraciadament, cap. O molt poques. Els humans ens entrebanquem dos o tres vegades amb la mateixa pedra. Quan hagi passat i la vacunació s’hagi generalitzat quedarà a l’oblit. Si una cosa és clara és que a partir d’ara hi haurà més controls sanitaris, encara que amb el temps pot venir una altra pandèmia i la història es repetirà. Hi ha països que van per lliure i fan el que volen. Els governs han de prendre mesures eficaces.

Quins són els objectius prioritaris que ha de tenir en compte la nova ministra de Transport, Raquel Sánchez, segons els naviliers?

Porta poc temps amb aquest càrrec. És una persona afí al diàleg. Li hem demanat grans propostes: defensar el corredor mediterrani, armonitzar el registre de vaixells d’Espanya amb els d’Europa, així com impulsar la formació professional de tripulacions i promocionar la professió del marí. Les navilieres s’estan quedant sense marins espanyols. No hi ha treballadors.

Ábalos ha deixat el Ministeri. Ha perdut vostè un aliat?

Hem perdut un valencià però Francisco Toledo es manté com a president de Ports de l’Estat, que és molt eficient. Espero que segueixi.

Resoldrà l’etern conflicte de l’estiba, és a dir, adaptar la legislació espanyola a les directives comunitàries i acabar amb les pràctiques monopolístiques?

Ja ho han intentat abans molts ministres. Està en marxa. Només cal veure les sentències dels tribunals. El conflicte ve de lluny i no se soluciona. En qualsevol cas, no correspon a les navilieres, sinó a les empreses estibadores i els sindicats del sector. El problema l’ha deixat pendent Ábalos i els ministres que hi ha hagut en anteriors dècades de governs d’un color i d’un altre.

Com veu la competència entre grans ports espanyols del Mediterrani: València, Barcelona, Algesires...? És sana?.

Sí. I tampoc n’hi ha tanta. Les càrregues i descàrregues tenen el seu «hinterland», la seva àrea d’influència. No es pot forçar que les mercaderies que corresponen a un lloc per proximitat dels clients, és a dir, les empreses, vagin a un altre. És un perill. El transport per carretera és molt car. La competència que puguin tenir València i Barcelona no és d’un gran volum de càrrega. Està més en els transbordaments de contenidors.

Hi ha un excés de gigantisme als ports espanyols?

No, els ports han de créixer, ser més grans i avançar-se als temps. Hi ha molta competència exterior. Està, per exemple, el de Tànger-Med, que ha posat en marxa la seva segona fase i carrega més contenidors que els grans del Mediterrani espanyol. El d’Algesires s’ha adormit, tal com de vegades passa a moltes empreses i sorgeixen competidors. Tànger ja mou més de 6 milions de contenidors a l’any. Els espanyols necessiten més molls.

El nou terminal del Port de València compta amb el rebuig d’alguns dels partits que integren el govern autonòmic i l’executiu d’Espanya. El Port de Barcelona, ​​també en fase d’expansió, no. Per què?

Ells sabran perquè. A Catalunya tots van de la mà amb les infraestructures. Caldrà preguntar-los als partits que no volen l’expansió del Port de València per què sí la de Barcelona. No hi ha raons per oposar-se a la construcció del nou terminal del Port de València. Barcelona va haver de desviar el riu Llobregat per al seu creixement.

Doncs s’ha paralitzat també l’aeroport del Prat.

Hi ha gent que diu no a tot.

La seva empresa de remolcadors és la que més està creixent al seu sector a tot el món. Li falta fer el pas als Estats Units per ser líder. Té aquests plans?.

No podem operar als Estats Units per la seva proteccionista «llei Jackson». El sector marítim és «indústria estratègica» i només deixa tenir a un soci de fora el 27% de les accions d’una companyia; sense tenir directors, ni presidents. Et converteixes en un soci financer. Així no entrarem. Jo vull gestionar. Europa necessita les mateixes lleis que els Estats Units per tenir reciprocitat. I al mateix temps no permetre que grans empreses de França o Itàlia desembarquin a Espanya mentre nosaltres no podem comprar companyies estratègiques d’aquests països.

Els fons de la UE Next Generation són la solució a la crisi?

Serviran per a poc llevat dels que vagin directament al Govern i ells sabran en què s’apliquen. Tenen poc recorregut. Finalment es dilueixen. Acabaran a les grans societats de l’Ibex i unes poques constructores.

El salari mínim puja a 965 euros. Els sindicats i el Govern volen que arribi als 1.000 euros a partir del 2022. Com ho veu?

Cal tenir molta cura perquè l’ocupació baixa cada vegada que el salari mínim puja a Espanya. Hauria de fomentar més la formació professional. I els treballadors qualificats han de cobrar el que faci falta. L’absència d’especialistes en molts sectors és un drama. No només dels marins. També falten fusters i molts altres oficis.

El desitjat corredor mediterrani, serà una realitat el 2025?

No crec que s’acabin el 100% dels trams al 2025 des d’Algesires a Budapest, tal com anuncia la UE. Els trams de Múrcia per baix van amb retard. A Europa hi ha colls d’ampolla, sobretot des de la frontera espanyola fins a Monpellier. Es necessita més suport de Brussel·les. Tant se val qui governi i el seu color. El 2011, la ministra Ana Pastor em va dir que estaria acabat el 2015. Els empresaris que defensem el corredor mediterrani seguirem fent soroll i sortint al carrer. El 10 de novembre celebrarem un acte a Madrid.