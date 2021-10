El cicle de conferències on line promogut per segon any consecutiu per Renta 4 Banco i Prensa Ibérica ha arribat també a Girona. Dimarts passat, els assistents van descobrir de la mà d’experts, solucions d’inversions per a tots aquells que volen rendibilitzar els seus estalvis. El roadshow virtual està integrat per diferents conferències que es faran a diferents punts de la geografia. Al debat es van analitzar les oportunitats d’invertir en inversions alternatives. Jordi Carlas Anelats, director de l’oficina de Renta 4 a Girona, va obrir la trobada i ens parla d’aquestes qüestions.

Quin paper juguen els assessors com Renta 4 en les decisions d’inversió dels particulars?

Renta 4 ofereix serveis de gestió, assessorament i intermediació. Els grans clients essencialment acudeixen a Renta 4 a la recerca dels serveis de gestió on és el banc qui pren les decisions d’inversió. En el cas dels clients que opten pel servei d’assessorament, Renta 4 proporciona la informació necessària perquè l’inversor pugui prendre les decisions oportunes.

Són els inversors més conservadors ara que abans de la crisi de la Covid. Demanen més assessorament?

Justament el contrari, des de la Covid la gent ha vist una vegada més, que les recuperacions són molt ràpides i en forma de V i en els darrers mesos, hi ha una preocupant falta d’aversió al risc, donat que els bancs centrals acudeixen sempre al rescat dels mercats en cas de problemes. Pel que fa a l’assessorament, molts clients ens demanen la nostra opinió, per refermar les seves decisions.

Què diferencia Renta 4 de la seva competència?

La banca comercial considerem que no és competència, perquè Renta 4 és una entitat especialitzada a canalitzar la inversió i l’estalvi. En un moment en què la banca cada cop està més despersonalitzada, Renta 4 aposta per un tracte més directe i donat que som una banca independent, la neutralitat en l’oferta de productes és un dels nostres puntals.