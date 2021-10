La primera taula de de treball, que va agrupar a empreses de la La Canya, Begudà i Sant Joan les Fonts, va celebrar-se dijous passat sota el nom Experiències innovadores en els polígons de la Garrotxa, impulsat per DinàmiG, l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la comarca que va néixer per promoure el desenvolupament empresarial local i millorar la competitivitat i dinamització del territori.

El fòrum va girar entorn el tema de l’economia circular en els polígons industrials, un mètode que proposa un model de producció i consum a partir de la reutilització i reciclatge dels materials i els productes. Durant la taula de treball, doncs, els participants van compartir els seus punts de vista per a trobar possibles línies de treball conjuntes com, per exemple, fer arribar una enquesta a totes les empreses situades als polígons dels tres municipis garrotxins per saber quines mancances detecten en l’entorn, quines idees proposen per unir esforços i rebaixar costos o, fins i tot, com es podria reduir residus, estalviar aigua i assegurar un reciclatge exhaustiu.

La trobada, on hi van participar les empreses NoelAlimentaria, TorrasPapel, Alzamora i Masoliver Grup, entre d’altres, va ser el trampolí per a treballar cap a un teixit empresarial unit.