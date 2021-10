La Fageda Fundació celebrarà el 2022 quatre dècades de projecte comprès tant a nivell social, econòmic com ambiental. Per fer-ho, la cooperativa garrotxina posarà en marxa una nova estratègia per a reduir la seva petjada de carboni, un dels principals problemes que afecten el medi ambient i que acceleren el canvi climàtic. Així ho va anunciar Sílvia Domènech, directora general adjunta de La Fageda Fundació, durant el col·loqui Food&Sustainability que es va celebrar divendres.

Domènech va fer l’anunci en el marc de la Barcelona New Economy Week (BNEW), celebrada del 5 al 8 d’octubre, i on també hi van participar Jordi Barri (Teresa Carles Healthy Food), Mar Güell (Danone), Alina Puig (Mercadona) i Josep Maria Bonmatí (AECOC), tots ells d’acord en la necessitat d’impulsar un canvi de paradigma en el model de producció i consumició alimentària. «Estem d’acord amb aquest objectiu, tenint en compte que primer cal garantir l’accés a una alimentació digna i assequible a les persones que avui no poden fer-ho», va sentenciar Sílvia Domènech.

De fet, la implementació de projectes sostenibles ha estat sempre una característica de La Fageda: en l’àmbit econòmic, la fundació reverteix els beneficis de la seva activitat en inversió per a nous projectes; en l’àmbit mediambiental, sempre han estat pioners en posar en pràctica mesures de protecció i conservació del seu entorn, el Parc Natural de La Fageda d’en Jordà i, en l’àmbit social, en comprometre’s en el procés d’inserció laboral de persones en situacions de vulnerabilitat o bé perquè tenen alguna discapacitat, o bé perquè són joves en risc d’exclusió social.

Per tant, tal com va assegurar Domènech: «La Fageda és un projecte sostenible en essència», mentre afegia que «estem preocupats i ocupats generant nous projectes i accions que ens permetin continuar avançant en matèria de sostenibilitat».

Alguns exemples en serien el nou model de gestió de residus generats per la seva activitat; la certificació de benestar animal de la seva granja; els projectes adreçats a la reducció d’envasos, com ara els envasos de cartró o la venda a granel dels seus productes (iniciada l’any 2020) o les accions en contra del malbaratament alimentari com l’etiquetatge dels iogurts amb data de consum preferent en lloc de caducitat, implentat des del 2013.

D’altra banda, també cal destacar la venda de productes que fa la cooperativa a empreses de distribució especialitzades en la gestió d’aliments amb data curta de consum. D’aquesta manera, es busquen fórmules que permetin escurçar l’entrada dels aliments a les cadenes de distribució que contribueixen en l’ampliació del temps de consum més enllà de la data de caducitat.

Un model a estudiar

Així, el model de sostenibilitat de La Fageda Fundació ha estat fins i tot objecte d’estudi en relació amb la seva contribució a l’Agenda 2030, així com també en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promogut per la Secreteria General Iberoamericana i la Universitat Politècnica de Madrid. Tots dos organismes destaquen l’alt grau de compliment i i l’impacte dels ODS, tant en termes d’extensió (un 88% dels ODS proposats per La Fageda han estat aconseguits) com de profunditat (importància de l’impacte).

Finalment, Sílvia Domènech va advertir que des de la fundació tenen previst disposar de l’índex d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) entre el 2022 i el 2023, quan es podrà mesurar i comprar si realment la petjada de carboni de la fundació s’ha reduït respecte als índex actuals o no.